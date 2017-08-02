به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، علی گرجی در آستانه ۱۲ مرداد، سالروز تاسیس نهاد مقدس و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جمع اعضای ستادهای شهرستانی این شورا گفت: فرا رسیدن این ایام فرصت مناسبی را فراهم میسازد تا برای مردم تبیین کرد که این شورا محصول یک نیاز اساسی در مقطع حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی است.
گرجی سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، نظارت در برگزاری مراسم و مناسبت های ملی، مذهبی، سیاسی و انقلابی را از وظایف این شورا برشمرد و افزود: مهمترین هدف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی، ایجاد بستر مناسب برای تعظیم شعائر و ایامالله، تعمیق باورها و اعتقادات مردمی با توجه به ارزش ها و ترویج فرهنگ انقلابی است.
وی افزایش انگیزه و مشارکت مردم در برگزاری مراسم انقلاب اسلامی را از دیگر اهداف این شورا عنوان و تصریح کرد: نکوداشت مناسبتهای انقلاباسلامی باعث تقویت و تحکیم ارزشها و ارکان انقلاباسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای رهبر کبیر آن حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از منویات ولی امر مسلمین و شهدای گرانقدر می شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری توجه به ماهیت جنگ نرم و تهدیدات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دشمن را یکی از راههای مقابله با این شبیخون دانست و خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اهتمام ویژهای به مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن دارد که در این راستا با دفاع از ارزشهای اسلامی، شورآفرینی و نشاطانگیزی در برگزاری مراسم، شناساندن ابعاد مختلف زندگی حضرت امام(ره) در فرصتهای مختلف و چاپ بروشور، ویژهنامه و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری، بصیرتی رسالت خود را انجام میدهد.
گرجی ادامه داد: اعضای مجمع نمایندگان این شورا متشکل از ۱۷ نهاد و دستگاه دولتی است که مهمترین وظایف مجمع، بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و مناسبتها در چارچوب وظایف شورا است.
وی جوانان را آماج سنگینترین تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی محسوب کرد و گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای ایجاد جذابیت در مناسبتهای انقلاباسلامی برای نسل جوان که عمدهترین مخاطب مراسم هستند در تمامی زمینهها، محتوای برنامهها و مراسم انقلاب اسلامی را با ذائقه نسل جوان هماهنگ و همسو برنامهریزی میکند تا بتواند نسل جوان را با جریانات انقلاب اسلامی همراه کند و مراسمی باعث حضور جوانان می شود که امیدزایی، نشاط آوری و ارتقاء بنیه معرفتی در آن موج زند.
گرجی، نکوداشت مناسبتهای انقلاب اسلامی را باعث تقویت و تحکیم ارزشها و ارکان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر عنوان کرد.
افتتاح ساختمان جدید این شورا، دیدار با مسئولان ارشد استان، غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهداء، دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، برگزاری فراخوان جمعآوری آثار برجسته رسانهای مراسم انقلاباسلامی استان از ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، قدردانی از مدیران و مسئولان همیار این شورا در برپایی مراسم و مناسبتهای انقلاباسلامی، تجلیل از فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی، برگزاری مسابقه پیامکی از طریق صدا و سیما و ... از برنامههای سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان است.
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