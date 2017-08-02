۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۰

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

کاپیتان پرسپولیس برابر تراکتورسازی بازی نمی کند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی دوم تیمش در رقابت های لیگ برتر نیز قصد استفاده از سید جلال حسینی را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بار دیگر نام کاپیتان اول پرسپولیس را در لیست ۱۸ نفره تیمش قرار داد. سید جلال حسینی که از ناحیه همسترینگ پا احساس ناراحتی می کند نمی تواند سرخپوشان را در دیدار حساس فردا شب مقابل تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز همراهی کند.

با این حال برانکو معتقد است حضور سید جلال حسینی با وجود مصدومیت می تواند کمک شایانی به بازیکنان پرسپولیس کند. مدافع ملی پوش پرسپولیس به تبریز می رود تا در بازی با تراکتورسازی نیز همچون بازی نخست سرخپوشان پایتخت مقابل فولاد خوزستان روی نیمکت بنشیند.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران در هفته دوم هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ۱۹:۳۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. پرسپولیس در بازی اول برابر فولاد خوزستان ۲ بر صفر  به پیروزی رسید و تراکتورسازی یک بر صفر مغلوب استقلال خوزستان شد.

مهدی مرتضویان

