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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۷

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کاهش دمای هوا در استان کرمانشاه/سومار گرمترین نقطه استان

کاهش دمای هوا در استان کرمانشاه/سومار گرمترین نقطه استان

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از روند کاهشی دمای هوا در استان طی امروز و روزهای آتی نسبت به قبل خبر داد و گفت: سومار با ۴۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرمترین نقطه استان است.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند کاهشی درمای هوا در استان خبر داد و گفت: براساس بررسی نقشه های هواشناسی، هوای استان همچنان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری، گاهی اوقات همراه با وزش باد (غالباً ملایم) پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه  افزود: طی این مدت، دمای هوا در نقاط مختلف استان به طور مختصری کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به روند کاهشی دمای هوا طی روزهای آتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون کرمانشاه ۱۴ روز دمای بالای ۴۰ درجه را تجربه کرده که این رقم در کل تابستان سال گذشته ۱۸ روز بوده است.

خسروی خاطرنشان کرد: از روز گذشته دمای هوا روند کاهشی را طی کرده است و تا پایان هفته علاوه بر کاهش تدریجی وزش باد پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گرمترین نقطه استان را سومار با بیشینه دمای ۴۶ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنکترین نقطه را شهرستان های سنقر و و کنگاور با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.

کد مطلب 4047984

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