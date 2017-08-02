بازماندن ۲۴۰ اثر از داوری جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی سهشنبهشب در حاشیه بازدید از خانوادههای شهدای بسیج رسانه و تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر و رسانه در بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات باهدف بهروزرسانی اطلاعات و افزایش مطالب و گزارشهای مفید توسط خبرنگاران همهساله برگزار میشود.
وی گفت: این جشنوارهها راهی برای افزایش توانمندی خبرنگاران و شناساندن آثار فاخر به جامعه است.
جاودانی با اعلام اینکه ثبت خبرگزاریها و دفاتر یکی از بندهای مهم فراخوان جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای امسال بوده است، یادآور شد: اینیک قانون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد است و نمیتوان قانون را خم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر اینکه خبرگزاریها باید دفاتر خود را ثبت کنند؛ گفت: بر اساس اعلام معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دبیرخانه از پذیرش آثاری که ثبت دفاتر نباشند خودداری میکند و به همین دلیل ۲۴۰ اثر به دلیل ثبت نبودن دفاتر خبرگزاریها و نشریات از داوری جشنواره امسال بازماند.
جاودانی گفت: از سوی این اداره کل بر اساسنامه شماره ۲۰۵۹/۳ به تاریخ ۸/۲/۹۵ و نامه شماره ۱۲۲۱۳/۳ به تاریخ ۱۲/۶/۹۵ به نشریات سراسری و خبرگزاریها اعلام شد که دفاتر خود را ثبت کنند اما جز خبرگزاری مهر و تسنیم مابقی خبرگزاریها مبادرت به این کار نکردند.
وی گفت: از داوری آثار خبرگزاریها و نشریات ثبتنشده در این دوره از جشنواره معذوریم و در حال رایزنی هستیم تا آثار خبرنگاران خبرگزاری ثبتنشده مازندران، خارج از جشنواره داوری شود.
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