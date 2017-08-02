هنرمندان شناسنامه و هویت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی سه‌شنبه شب در آیین رونمایی از کتاب «شاعران اشرف» در ارشاد بهشهر افزود: هنرمندان اعتبار بخش فرهنگ و هنر هر شهر و منطقه هستند و باید در بزرگداشت نام و یادشان تلاش شود.

وی اظهار کرد: مطالبات و مشکلات هنرمندان بیانگر آن است که ما در حوزه هنرمندان موفق نبوده این و همچنان شاهد مطالبه گری این قشر هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به پایبن بودن سرانه و اعتبارات فرهنگی ارشاد در کشور گفت: کل اعتبارات کشور ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۱۳درصد به فرهنگ و ارشاد تعلق دارد و باقیمانده ۸۷ درصد در بین ۵۲ نهاد و ۲۷ دستگاه تقسیم می‌شود.

جاودانی ادامه داد: ما شرمنده هنرمندانی هستیم که با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و بسیاری کتاب‌هایی نوشته‌شده دارند که قدرت چاپ ندارند زیرا هنرمندان شناسنامه و هویت ما هستند و باید قدردان آنان و هنرشان بوده و برای تعالی و نشاط در جامعه تلاش کنیم.

جاودانی گفت: بهبود وضعیت اهالی هنر شرق مازندران ازجمله مسائل مهمی است که باید با توجه خاصی دنبال شود.