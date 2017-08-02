  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

هنرمندان شناسنامه و هویت جامعه هستند

هنرمندان شناسنامه و هویت جامعه هستند

بهشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: هنرمندان شناسنامه و هویت ما هستند و باید در ارزش‌گذاری برای این قشر تلاش بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی سه‌شنبه شب در آیین رونمایی از کتاب «شاعران اشرف» در ارشاد بهشهر افزود: هنرمندان اعتبار بخش فرهنگ و هنر هر شهر و منطقه هستند و باید در بزرگداشت نام و یادشان تلاش شود.

وی اظهار کرد: مطالبات و مشکلات هنرمندان بیانگر آن است که ما در حوزه هنرمندان موفق نبوده این و همچنان شاهد مطالبه گری این قشر هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به پایبن بودن سرانه و اعتبارات فرهنگی ارشاد در کشور گفت: کل اعتبارات کشور ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۱۳درصد به فرهنگ و ارشاد تعلق دارد و باقیمانده ۸۷ درصد در بین ۵۲ نهاد و ۲۷ دستگاه تقسیم می‌شود.

جاودانی ادامه داد: ما شرمنده هنرمندانی هستیم که با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و بسیاری کتاب‌هایی نوشته‌شده دارند که قدرت چاپ ندارند زیرا هنرمندان شناسنامه و هویت ما هستند و باید قدردان آنان و هنرشان بوده و برای تعالی و نشاط در جامعه تلاش کنیم.

جاودانی گفت: بهبود وضعیت اهالی هنر شرق مازندران ازجمله مسائل مهمی است که باید با توجه خاصی دنبال شود.

کد مطلب 4047999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها