۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۷

با وجود ۱۱ درصد ذخائر گاز کشور،

۲۵۰ روستای استان ایلام از نعمت گاز بی بهره هستند

ایلام-در حالی که ۱۱ درصد از ذخائر گاز کشور در استان ایلام وجود دارد اما ۲۵۰ روستای این استان همچنان از نعمت گاز بی بهره هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام یکی از مناطق مهم کشور در بحث ذخائر گاز و نفت است، طبق گفته کارشناسان بیش از ۱۱ درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور در این استان وجود دارد.

هم اکنون پالایشگاه گاز ایلام مهمترین پالایشگاه غرب ایران که از تنگه بیجار به عنوان مهمترین منبع ذخائر گازی ایلام تغذیه می شود، در این استان فعال است و رورانه بیش از هفت میلیون مترمکعب گاز در این پالایشگاه، پالایش می شود.

با وجود ذخائر نفت و گاز در استان ایلام، هنوز روستاهای بسیاری در استان از جمله روستاهای نزدیک به ذخائر گازی از نعمت گاز برخوردار نشده اند، طبق گفته مسئولان هم اکنون بیش از ۲۵۰ روستا در استان از نعمت گاز برخوردار نیستند.

روستاهای استان منبع کار و تلاش هستند، سختی های زندگی مردم روستایی در کنار تهیه سیلندرگاز بیشتر شده است، با توجه به وجود ذخائر گاز استان و پالایشگاه گاز ایلام به راحتی می توان با برنامه ریزی درست ظرف سه سال آینده تمامی روستاهای استان را نعمت گاز برخوردار کرد.

گازرسانی به تمامی روستاهای استان ایلام تا سه سال آینده

عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۱۲ شهر و ۱۸۷ روستا در استان ایلام از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۲۵۵ روستا از ۵۵۵ روستای از نعمت گاز برخوردار هستند و ۲۵۰ روستا هنوز به گاز دسترسی ندارد که برنامه ریزی برای گازرسانی به مابقی روستاهای استان در حال انجام است.

شمس اللهی افزود: تا پایان سال، ۶۷ روستای دیگر استان از نعمت گاز برخوردار می شود و سعی می شود تا سه یا چهار سال آینده تمامی روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام عنوان کرد: هم اکنون ۲۲ شهر از ۲۵ شهر استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند و سه شهر دیگر تا پایان امسال از نعمت از برخوردار می شوند.

وی افزود: هم اکنون ضریب نفوذی گاز در شهرها و روستاهای استان از رشد قابل توجهی برخوردار است و طی سال های آینده قطعا به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

