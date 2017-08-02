رونمایی از نخستین کتاب « شاعران اشرف »در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر سه شنبه شب در مراسم رونمایی از کتاب شاعران اشرف هدف از چاپ این کتاب را معرفی شاعران به جامعه جوان و جامعه هنر اعلام کرد و افزود: این کتاب مشتمل بر شعر ۲۴ شاعر بهشهری است که با همکاری حنیف خورشیدی نویسنده و شاعر خوش‌ذوق بهشهری به چاپ رسیده است.

وی گفت: پرداختن به کتاب و کتاب‌خوانی به‌عنوان مهم‌ترین میراث ماندگار از مسائل مهم در جامعه است که نباید غفلت شود.

فلاح بهشهر را کلکسیونی از بزرگان، مؤثران، هنرمندان و شاعران دانست که برای غنای هنر تلاش فراوان کردند و اکنون مهم‌ترین وظیفه ما نکوداشت نام و یادشان است.

وی گفت: تلاش داریم تا فرهنگ و هنر بهشهر همچون همیشه در اوج باشد و باید با فراهم کردن شرایط مناسب زندگی و فعالیت برای هنرمندان آنان را در شهر ماندگار و از مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ‌تر جلوگیری کنیم.