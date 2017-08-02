تصادف در محور هفت باغ منجر به مصدومیت پنج نفر شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارشی در خصوص وقوع تصادف در محور هفت باغ علوی در ساعت ۲۳ و ۵۱ دقیقه شب گذشته؛ بلافاصله خودروی مجهز به تجهیزات امداد و نجات به همراه تیم تخصصی نجات به محل اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این سانحه رانندگی در اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه تیگو۵ رخ داد، ادامه داد: در اثر این تصادف پنج نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ مصدوم شدند که به دلیل شدت حادثه یک نفر از آنها نیز در داخل خودرو محبوس شده بود.

عسکری با اشاره به اینکه با اقدام به موقع ماموران آتش نشانی فرد محبوس از خودرو خارج و به همراه سایر مصدومان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد، گفت: سرنشینان تیگو ۵ سالم هستند و مشکلی برای آنها به وجود نیامده است.