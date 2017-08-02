۲۴ هزار کارت هوشمند ملی در زنجان صادر شده است

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر به صدور کارت هوشمندملی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی چهار ماهه سال ۹۶ حدود ۲۴ هزار و ۸۶۶ فقره کارت هوشمند ملی در استان زنجان صادر شده است.

وی اظهار کرد: این طرح از سال ۹۱ در استان زنجان کاربردی شده و از این زمان تاکنون ۳۲۴ هزار و۲۴۵ فقره کارت هوشمند ملی در استان زنجان صادر شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: تمام افراد بالای ۱۵ سال دارای شناسنامه عکس دار، واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و محدودیتی برای صدور این کارت در استان زنجان وجود ندارد.

شفیعی گفت: افراد واجد شرایطی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت احوال نشده اند، باید هر چه سریع تر به ایستگاه های کارت هوشمند ملی مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت آن اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان تصریح کرد: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامه‌های رایانه‌ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند از جمله خدمات مکان‌محور این اداره کل است که توسط همکاران این اداره به مردم ارائه می‌شود.

شفیعی افزود: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات وصدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت احوال است.

وی به صدور کارت‌ ملی هوشمند اشاره کردو گفت: کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و از وقوع جرایم و سوء استفاده هم جلوگیری می کند و سازمان ثبت احوال برای صدور کارت هوشمند ملی تاکنون موفق بوده است.