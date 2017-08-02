افزایش راندمان عملکرد توربین گازی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد خودسیانی مجری طرح «افزایش راندمان سیکل‏ های واقعی عملکرد توربین گازی با ملاحظات کاربردی تغییر سوخت و جذب کربن» اظهار داشت: در این تحقیق به بررسی افزایش راندمان سیکل ‏های واقعی عملکرد توربین گاز بر اساس تحلیل فنی عملکرد سیکل‏ های توربین گازی در وضعیت خارج از شرایط طراحی پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه به منظور کاهش میزان نشر گاز کربن‏ دی ‏اکسید، موضوع استفاده از سوخت ‏های جایگزین و جذب کربن نیز مورد بررسی قرار گرفته ‏اند، افزود: هر کدام از سه موضوع تحلیل فنی عملکرد سیکل‏ های توربین گازی در وضعیت خارج از شرایط طراحی، استفاده از سوخت جایگزین و استفاده از جذب کربن به تنهایی در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته ‏اند، اما به صورت بررسی همزمان این سه موضوع در کنار هم، یک موضوع جدید است.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژی‏ های تجدیدپذیر پژوهشگاه مواد و انرژی بیان داشت: شبیه ‏سازی Off-design سیکل توربین گاز با استفاده از نرم ‏افزار MATLAB انجام شد؛ برای این شبیه‏ سازی احتیاج به استخراج معادلات منحنی ‏های مشخصه کمپرسور و توربین داشته که با استفاده از نرم ‏افزارهای اکسل و دیجیتایزر این امر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه با اندازه‏ گیری میدانی در محل نیروگاه، صحت مدل‏ سازی انجام شده مورد تأیید قرار گرفت، خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از سوخت ۱۰۰درصد متانول به عنوان سوخت مصرفی واحد، بیشترین افزایش راندمان را در پی خواهد داشت.

به گفته وی، استفاده از این سوخت باعث افزایش ۱۱۲.۱ درصد راندمان سیکل خواهد شد و علاوه بر آن استفاده از سوخت پایه سیکل، کمترین میزان مصرف سوخت و کمترین دبی جرمی CO۲ حاصل از احتراق را در پی دارد. با استفاده از روش جذب شیمیایی کربن با حلال مونواتانولامین، بین حالات بررسی شده، در حالتی که قطر و ارتفاع برج جاذب به ترتیب ۵.۳ متر و ۱۰ متر باشند می ‏توان تا ۸۱۸.۵۰ درصد از دی ‏اکسیدکربن تولیدی را جذب کرد.

خودسیانی عنوان کرد: همچنین ارتفاع و قطر برج تفکیک در میزان جذب تأثیر چندانی ندارد. کمترین مقدار دی ‏اکسیدکربن نشر شده به ازای تولید توان MW ۵.۱۵، مربوط به احتراق با سوخت گاز طبیعی و استفاده از برج جاذب با ارتفاع ۱۰ متر و قطر ۵.۳ متر و همچنین برج تفکیک با قطر ۵/۱ متر و ارتفاع ۵ متر می‏باشد که برابر با kg/s۱۳۶/۲ است.

وی گفت: این پژوهش که نمونه مورد مطالعاتی آن در سیکل نیروگاه توربین گازی شهید زنبق یزد صورت گرفته، با راهنمایی دکتر حسین قدمیان و دکتر مجتبی بیگ‏ زاده و مشاوره دکتر محمد امینی انجام شده است. این پروژه پژوهشی که در صنعت برق کشور و نیروگاه های توربین گاز کاربرد دارد، به منظور افزایش بازدهی و کاهش آلودگی هوا است.