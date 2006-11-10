به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل در واکنش به شکست جمهوریخواهان درانتخابات کنگره آمریکا اظهارداشت که پیروزی دموکراتها درمجلس نمایندگان و مجلس سنا نشان دهنده تغییر چشمگیر دردیدگاه مردم آمریکا نسبت به جنگ عراق بود .
وی در گفتگو با این روزنامه خاطر نشان کرد که نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان داد که مردم آمریکا درباره تحولات عراق مضطرب و نگران هستند . کشوری که هم اکنون شاهد انفجارهای زیاد و تلفات نظامیان آمریکایی وغیرنظامیان عراقی است .
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته درسفر به آلمان، با آنجلامرکل و فرانتز یوزف یونگ وزیر دفاع این کشور دیدار کرد .
گفتگوهای وی با مرکل براوضاع خاورمیانه و دیگرمسائل بین المللی و ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا که از ماه ژانویه آغاز خواهد شد، متمرکز بود .
انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که درآن شهروندان این کشورهمه 435 نماینده مجلس نمایندگان، یک سوم از نمایندگان مجلس سنا (33 کرسی) و 36 فرماندار از 50 فرماندار ایالتی این کشور، را انتخاب می کنند، روز سه شنبه 16 آبان (هفتم نوامبر) برگزار شد . همزمان از شهروندان 37 ایالت در 203 مورد مربوط به ایالتها، رای گیری شد و دمکراتها توانستند کنترل کنگره را به دست بگیرند.
با ابراز خوش بینی به تغییر یافتن سیاستهای آمریکا در عراق؛
سولانا از استعفای رامسفلد استقبال کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در گفتگویی در برلین اعلام کردکه استعفای دونالد رامسفلد از وزارت دفاع آمریکا سبب تغییرات در سیاست این کشور درقبال عراق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل در واکنش به شکست جمهوریخواهان درانتخابات کنگره آمریکا اظهارداشت که پیروزی دموکراتها درمجلس نمایندگان و مجلس سنا نشان دهنده تغییر چشمگیر دردیدگاه مردم آمریکا نسبت به جنگ عراق بود .
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