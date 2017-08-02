فعالیت ۵۰ موسسه فرهنگی هنری در سطح استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، جلسه بررسی مشکلات موسسات فرهنگی هنری با معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون ۵۰ موسسه فرهنگی هنری در سطح استان دارای مجوز هستند که ۳۰ موسسه چند منظوره و مابقی تک منظوره می باشند.

وی افزود: موسسات فرهنگی هنری تنها اهرم قانونی و قدرتمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور در عرصه فرهنگی است و این موسسات از پتانسیل بالایی برای اجرای برنامه ها دارند.

محمدی در ادامه گفت: اگر به معنای واقعی به موسسات فرهنگی توجه شود امکان توسعه موسسات و پویایی فرهنگی در سطح استان فراهم خواهد شد و همه ادارات باید از ظرفیت این موسسات به نحو درستی استفاده کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان داشت: نهادهایی همچون شهرداری و ارشاد باید با هم افزایی بیشتر به این موسسات و سازمانهای مردم نهاد یاری برسانند و فعالیت های خور را به معنای واقعی به این موسسات واگذار کنند.

لازم به ذکر است، در پایان این جلسه موضوع اجرای برنامه ها توسط سازمانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و درخواست شد تا استانداری کرمانشاه در راستای تحقق اصل ۴۴ و عدم دخالت نهادهای دولتی در فعالیت ها و برنامه های موسسات پیگیر بوده و اقدامی عاجل انجام دهد.