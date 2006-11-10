امام جمعه نجف : صدام باید به تعداد کشته های ملت عراق و ایران اعدام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "شیخ احمد الصافی" نماینده آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعیان عراق امروزدرخطبه های نمازجمعه کربلا ابرازامیدواری کرد که دیکتاتور سابق عراق، بین دو ضریح امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام در کربلا اعدام شود.

وی تاکید کرد: "امیدوارم چوبه دارصدام دربین الحرمین نصب شود،زیرا زخم های کربلا مگر با نصب چوبه دار دراینجا آن هم با هدف اجرای قانون التیام نمی یابد".

کربلاء (110 کیلومتری جنوب عراق) از مهمترین شهرهای مقدس شیعیان است که مرقد مطهر امام حسین و نیز مرقد مطهر حضرت عباس علیهما السلام درآن قرار دارد.

یکشنبه 14 آبان صدام به همراه 7 تن ازهمدستانش در بغداد محاکمه شدند و دراین دادگاه برزان تکریتی برادرناتنی "صدام" و "عواد البندر" برادر رئیس سابق دادگاه انقلاب عراق به اعدام با چوبه دار محکوم شدند.

"طه یاسین رمضان" به حبس ابد وسه تن دیگراز مسئولان سابق منطقه دجیل به 15 حبس محکوم شدند. یکی از این متهمان نیز تبرئه شد.

صدام وهمدستانش به کشتار148 تن از مردم بیگناه منطقه دجیل در سال 1982 متهم شدند.

ازسوی دیگر"الصافی" به حملات و انفجارهای اخیر درمناطق الاعظمیه ، الکاظمیه و شهرک صدر اشاره کرد و گفت : تکیه گاه نیرومند تروریسم دراین حملات، نیروهای اشغالگر بودند.

وی تاکید کرد : گروهی که منطقه کاظمیه (شیعه نشین) در بغداد را مورد هدف قرارداد، همان گروهی است که به منطقه الاعظمیه( اهل تسنن) حمله کرد.

درمسجد کوفه (150 کیلومتری جنوب بغداد) "جابرالخفاجی" امام جماعت این مسجد گفت : ما خواهان اعدام صدام هستیم و این حکم به جوهری بر روی کاغذ باقی بماند و نباید بعضی از کشورها قوانین خود را در عراق با هدف حمایت از صدام به اجرا درآورند.

وی درادامه سخنان خود این سوال را مطرح کرد: این قوانین، آن هنگام که صدام عراقی ها را می کشت ، کجا بود.

درنجف( 160 کیلومتری جنوب بغداد) نیز "صدرالدین قپانچی" امام جماعت حسینیه فاطمیه اعلام کرد: حکم اعدام صدام سرآغازی به سوی پایان دادن به تروریسم و شبح تقسیم عراق و بروز جنگ داخلی در این کشور و همچنین آغازمرحله ساخت عراق و پایان آرزوهای کسانی است که به بازگشت حکومت سابق می اندیشند.

وی افزود: ما معتقدیم صدام به تعداد کشته شده های ملت عراق، ملت ایران و ملت کویت اعدام شود و همچنین خواستار تسریع دراجرای این حکم هستیم.

"قپانچی" تاکید کرد: سر این افعی را قطع کنید تا تروریسم پایان یابد. در تایید این سخنان نمازگزاران عراقی شعار دادند، اعدام کمترین مجازات برای صدام است.

امام جماعت نجف با اشاره به تهدیدات بعضی از جناح های سیاسی اهل تسنن به عقب نشینی از روند سیاسی عراق خاطرنشان کرد: بعضی از طرفداران صدام هنگامی که حکم اعدام را شنیدند، تهدید کردند که از روند سیاسی عراق عقب نشینی می کنند و سلاح به دست می گیرند.

وی با دعوت آنان به خویشتن داری و باقی ماندن در روند سیاسی عراق گفت : عراق هرگز با عقب نشینی این عناصر نمی لرزد.

این شخصیت عراقی همچنین بر ضرورت پاکسازی بعثی های جنایتکار و همچنین گروه های تروریستی تاکید کرد.