۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۹

لحظه‌های معنوی در قاب عکاسی زیارتی

مستند «عکاسی زیارتی» با موضوع عکاسی با حرم های مطهر و گفتگو با عکاسان زبردست این فن، چهارشنبه ۱۱ مرداد روی آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «عکاسی زیارتی» به شاخه‌ای از عکاسی می پردازد که طی آن ثبت لحظات ناب در مکانی مقدس صورت می گیرد و چون در مشهد و اطراف حرم امام رضا (ع) زائران در رفت و آمد هستند، به همین دلیل مکانی مناسب برای گرفتن چنین تصاویری فراهم است.

این مستند به هنر عکاسی زیارتی در مشهد مقدس و اطراف حرم رضوی پرداخته است، همچنین بررسی تاریخچه و سیر تحول این رشته از عکاسی از گذشته تا به امروز، همراه با معرفی قدیمی‌ترین عکاسان این عرصه بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهند.

ترکیبی از نیروهای بومی خراسان و تهران در تهیه و ساخت این مستند به تهیه کنندگی سیمین غلامی نقش آفرینی کرده اند و حمید داداشی هم کارگردانی آن را بر عهده داشته است.

«عکاسی زیارتی» روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۸ و تکرار آن ساعت ۱ بامداد روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

