برخورد دو دستگاه اتوبوس در محور راور - دیهوک/۲ نفر مجروح شدند

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه رانندگی در ساعت پنج و ۲۰ دقیقه بامداد امروز در محور راور - دیهوک به پلیس راه استان کرمان گزارش شد.

وی ادامه داد : در این حادثه متاسفانه رانندگان دو اتوبوس دچار مجروحیت شده و به عوامل اورژانس برای اعزام به بیمارستان تحویل داده شدند.

سرهنگ نجفی علت وقوع این حادثه را تجاوز یکی از اتوبوس ها به سمت چپ و قرار گرفتن در مسیر اتوبوس دوم عنوان کرد.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه برخی مسافران نیز دچار جراحت جزئی شدند، گفت: این افراد به صورت سرپایی مداوا و برخی به منظور چکاپ به مراکز درمانی مداوا شدند.