تمجید سایت کمیته بین المللی پارالمپیک از زهرا نعمتی و رحمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، برگزاری بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو تاریخی ترین رویداد ورزش معلولان برای قاره آمریکای جنوبی بود. بازی های ۲۰۱۶ ریو، از حیث عملکرد ورزشکاران بهترین دوره بود و از نظر فروش بلیت در جایگاه دوم قرار داشت.

طبق اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، از این رقابت ها دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر دیدن کردند و یک میلیون نفر از طریق شبکه های دیجیتال کمیته بین المللی پارالمپیک به تماشای این مسابقات نشستند. همچنین این بازی ها در ۱۵۴ کشور پوشش رسانه ای داده شد که از این حیث، اتفاقی تاریخی بود.

در بخشی از این گزارش به زهرا نعمتی، کماندار ایرانی، پرداخته که پرچمدار کشورش در بازی های المپیک نیز بود. بازنشر گفته های نعمتی در خصوص مردم برزیل، از طریق سایت کمیته بین المللی صورت گرفته است: «مردم برزیل بسیار در طول برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک با من مهربان بوده اند. آنها رفتار بسیار خوبی با من داشته اند. تمام کاری که من انجام داده ام این بوده که این انرژی را از آنها گرفته تا در کارم از آن کمک بگیرم.»

۲۲ رشته ورزشی در بازی های پارالمپیک ریو برگزار شد که نسبت به دوره قبل آن در لندن، دو رشته بیشتر بود. کانو و سه گانه برای نخستین بار در این دوره از بازی ها برگزار شدند.



حضور ۴۳۲۸ ورزشکار از ۱۵۹ کشور جهان که از این تعداد، ۱۶۷۰ نفر هم ورزشکار زن بودند، جالب توجه بود.



در بخش دیگری از این مطلب به سیامند رحمان اشاره شده و اینکه او نخستین پارالمپینی است که بالای ۳۰۰ کیلو وزنه زده است.