به گزارش خبرنگار مهر، از کسب مقام پنجمی تیم امید در مسابقات قهرمانی مردان آسیا که بگذریم بی شک درگیری محمد موسوی و عادل غلامی در تمرین تیم ملی والیبال که منجر به اخراج غلامی از تیم شده مهمترین اتفاق چند روز اخیر والیبال ایران بوده است. تصمیمی که فقط گریبان غلامی را گرفته و تا این لحظه نسبت به طرف دوم درگیری یعنی محمد موسوی هیچ واکنشی صورت نگرفته است.

این بی تفاوتی در روز اول تا این حد پیش رفت که حتی اسم محمد موسوی نیز از سوی خوش‌خبر سرپرست تیم ملی اعلام نشده بود و او در مصاحبه بعد تمرین اعلام کرد درگیری غلامی با «یکی از بازیکنان» و قهر او از تیم باعث اخراج وی شده است. حتی سایت والیبال هم نامی از موسوی نبرد.

در این که غلامی رفتار غیر حرفه ای از خود نشان داده شکی وجود ندارد و رفتار فدراسیون برخورد درستی با این بازیکن خاطی بوده است. فدراسیون اعتقاد دارد این اقدام برخورد با بازیکن سالاری است اما واکنش نشان ندادن به طرف دوم، این شائبه را ایجاد می کند که آیا این برخوردها فقط برای عده ای خاص تعریف شده و بعضی دیگر از هر جریمه ای در امان هستند؟

فدراسیون و افراد حاضر در کادر فنی تصمیم گرفتند به خاطر شرایط حساس تیم ملی خیلی سریع و بدون تشکیل کمیته انصباطی رای غلامی را اعلام کنند ولی این انتظار می رفت که نسبت به اتفاقی که باعث شده غلامی این رفتار را بروز دهد نیز واکنشی صورت گیرد.

قطعا کمتر کسی در والیبال ما وجود دارد که غلامی را بازیکن بی اخلاق و بی انضباطی بداند و این موضوع که چه چیزی غلامی آرام را برافروخت بسیار مهم است. سرعتی زن تیم ملی این روزها در اوج دوران پختگی خود قرار دارد و به عنوان یکی از مهره های با تجربه تیم ملی به حساب می آید پس بررسی این مسئله که غلامی در چه شرایطی اردو را ترک کرد هم بسیار حائز اهمیت است. غلامی به حدی برآشفته شده که به سرپرست تیم ملی عنوان کرد باید با موسوی برخورد جدی شود وگرنه دیگر به تیم ملی برنمی گردم.

به هیچ وجه از رفتار غیرحرفه‌ای عادل غلامی دفاع نمی کنیم و تصمیم فدراسیون مبنی بر اخراج او از تمرینات را هم گامی مهم در مبارزه با بازیکن سالاری قلمداد خواهیم کرد اما قطعا این انتظار را هم داریم که با محمد موسوی که در طرف دوم درگیری وجود داشت نیز برخوردی صورت گیرد. خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال اعلام کرده که اخراج غلامی به خاطر درگیری اش با موسوی نبوده بلکه به جهت ترک تمرین و بی اعتنایی به وساطت او و سایرین بوده است اما حداقل انتظار می رفت به جهت درگیری این 2 بازیکن تا این لحظه کمیته انظباطی تشکیل و موسوی و غلامی توضیحات خود را ارائه می دادند.

تیم ملی به همراه موسوی به اردوی ترکیه رفته و بعد آن با عزیمت به اردبیل در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان شرکت می کند و قطعا تا بعد مسابقات کمیته ای برای بررسی دعوای این دو بازیکن تشکیل نخواهد شد. امیدواریم فدراسیون در راستای برخورد با بازیکن سالاری واکنشی نسبت به موسوی هم داشته تا این شائبه ایجاد نشود که نسبت به یک سری از بازیکنان رفتار مهربانانه تری صورت می گیرد.