علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توافق استاندار همدان و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به زودی و پس از اختصاص و واگذاری رسمی زمین مناسب، عملیات احداث ساختمان جدید مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به عنوان «مرکز مطالعات تاریخی و تاریخ پژوهی غرب کشور و اندیشگاه بزرگ استان همدان» آغاز می شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان افزود: ساختمان فعلی این مدیریت با وجود موقعیت مکانی ممتاز و برخورداری از استحکام و امنیت مطلوب، به لحاظ وسعت، جوابگوی حجم فعالیت های گسترده آن نیست و احداث ساختمانی جدید با کاربری مطلوب و برخورداری از بخش های مورد نیاز ضروری است.

وی افزود: از سال ها قبل این موضوع در دیدار با مسئولان استان و سازمان مرکزی مطرح شد که به دلایل مختلف به تعویق افتاد تا اینکه باتاکید استاندار همدان برحفظ و حراست از میراث مکتوب و هویت تاریخی منطقه غرب کشور به ویژه استان تاریخی و کهن همدان، احداث ساختمان جدید در دستور کار قرار گرفت.

وی بابیان اینکه با حضور استاندار همدان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دیدار با رئیس سازمان، مسائل و مشکلات این مدیریت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این دیدار به طور رسمی بر اختصاص زمین و احداث ساختمان جدید مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان به عنوان مرکز مطالعات تاریخی غرب کشور و اندیشگاه بزرگ تاریخ پژوهی استان توافق شد.

تکلو افزود: این توافق در پی برگزاری جلسات متعدد با معاونین استاندار، مدیران کل دستگاه هی مربوطه، برگزاری چندین نشست مشورتی و طرح موضوع در کارگروه های مختلف و حمایت های مسئولین استان صورت گرفت و به مرحله اجرایی نزدیک شد.

وی عنوان کرد: محل احداث ساختمان مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار گرفته و پس از نهایی شدن مکان، موقعیت مکانی و مدت زمان اجرای پروژه به استحضار مردم استان و غرب کشور خواهد رسید.

وی افزود: ساختمان جدید به عنوان ساختمانی فاخر و در شان مردم همدان از مخزن آرشیو و پیش آرشیو، سالن نمایشگاه دائمی اسناد و عکس های تاریخی، آمفی تئاتر برای بهره برداری علمی و تحقیقاتی، سالن مطالعه و تالار رقومی با برخورداری کامل از منابع اطلاعاتی کتابخانه ملی ایران، سالن مطالعه اسناد و آثار خطی و چاپ سنگی، اطلاع رسانی اسنادی و بخش های اداری برخوردار خواهد بود.

وی با قدردانی از حمایت های استاندار همدان و معاونین استاندار و مسئولان مربوطه که زمینه این رویداد را تسهیل کردند، اظهار امیدواری کرد: با احداث این ساختمان، ضمن برخورداری استان همدان از مجموعه ای فاخر و کاربردی، زمینه معرفی هر چه بیش تر تاریخ و تمدن ایران زمین در منطقه غرب کشور و استان تاریخی همدان فراهم شود.