ادعای رویترز درباره مسیرهای جدید سپاه برای ارتباط با حوثیهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی مدعی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مسیرهای دریایی جدیدی در خلیج فارس برای انتقال سلاح و مهمات به حوثی ها در یمن استفاده میکند.
این رسانه غربی می نویسد که سپاه پاسداران در ۶ ماه گذشته از طریق آب های آزاد بین کویت و ایران برای حمل تسلیحات به حوثی ها استفاده کرده است. رفت و آمد از این آب ها خطر مواجهه با کشتی های بین المللی در حال گشت زنی در مسیرهای دریایی بین المللی را به دنبال دارد.
این خبرگزاری میافزاید: این طور به نظر می رسد که نیروهای سپاه با استفاده از این مسیرهای تازه، مهمات را به کشتی های کوچک تری در مناطقی از خلیج عمان که خطر مواجهه آنها با نیروهای امنیتی کمتر است، منتقل میکنند. این نقل وانتقال در آب های کویت و نزدیک به خطوط حمل و نقل بین المللی صورت میگیرد.
رویترز به نقل از منبعی که اشاره ای به نام وی نکرده می نویسد: «قطعات موشکی و سکوهای پرتاب از طریق آب های کویت به یمن قاچاق میشوند. از این راه ها برای انتقال پول نقد هم استفاده میشود. آنچه که به تازگی و به طور دقیق در ۶ ماه گذشته به یمن قاچاق شده است، قطعات موشکی است که در یمن تولید نمیشود».
تجهیزات نظامی
به گزارش رویترز، تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از قاچاق سلاح در یمن نتیجه چندانی نداشته است. بازرسان مستقل سازمان ملل متحد که تحریم های اعمال شده علیه یمن را زیر نظر دارند، در یک گزارش محرمانه به شورای امنیت گفتهاند که به بررسی راه های قاچاق اسلحه به این کشور ادامه خواهند داد.
در این گزارش آمده است که نیروهای امارات متحده عربی در یک سال گذشته ۱۱ بار مورد حمله نیروهای حوثی قرار گرفتهاند. این حملات با پهپاد که حامل مواد منفجره بوده اند صورت گرفته است.
گزارش یاد شده میافزاید با آنکه رسانه های طرفدار حوثی ها اعلام کردهاند که وزارت دفاع یمن قادر به ساخت این پهپادهاست، اما در حقیقت قطعات این هواپیماهای بدون سرنشین حامل مواد منفجره از جایی خارج از یمن وارد این کشور میشود.
مسیر امن
رویترز به نقل از یکی دیگر از منابع خود می نویسد: «اندازه این فعالیت ها که من نامش را تجارت نمیگذارم- خیلی بزرگ نیست. اما این مسیر امن است».
به ادعای این منبع، برای این فعالیت ها از بندرهای کوچکتر در ایران استفاده میشود چرا که استفاده از بندرهای اصلی ممکن است باعث جلب توجه شود. این منبع در پاسخ به این سوال که آیا سپاه پاسداران در این فعالیت ها دخالتی دارد میگوید: هیچ فعالیتی در خلیج فارس بدون دخالت سپاه صورت نمیگیرد.
این فعالیتها شامل مقدار زیادی سرمایه و همین طور انتقال تجهیزات به گروههایی است که ایران از آنها پشتیبانی میکند تا از آنها در جنگ علیه دشمنان شان استفاده کنند.
