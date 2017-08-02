مجیر بیجندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشستی با فرمانداران شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی و تحقیقاتی پایش گردوغبار در دستور کار هواشناسی استان اصفهان قرار دارد، اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که موضوع گرد و غبار یک مساله فرادستگاهی است و برای تحقق برنامه‌ریزی‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌هایی همچون محیط زیست و منابع طبیعی هستیم.

وی با اشاره به اینکه ما در سازمان هواشناسی استان اصفهان به عنوان نهاد تخصصی و با بهره گیری از بسترهای سخت‌افزاری و نرم افزاری در زمینه کاهش اثرات گرد و غبار در سطح استان اصفهان با دیگر دستگاه‌ها همکاری می کنیم، افزود: همچنین در صورت تامین اعتبار در نظر داریم، سامانه هشدار سریع گردو غبار با مدیریت خود شهرستان‌ها در شهرستان‌های شمال استان اصفهان را راه‌اندازی کنیم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه ۶۰ درصد از کانون‌های گرد و غبار استان اصفهان داخلی هستند، گفت: از این رو باید تمهیداتی اندیشیده شود تا با حداقل هزینه بالاترین بهره برداری را داشته باشیم.

وی نطنز، کاشان و آران و بیدگل را از اصلی‌ترین کانون‌های گردو غبار استان اصفهان عنوان کرد و تصریح کرد: روزهای همراه با گرد وغبار در سال های اخیر در این شهرستان‌ها افزایش یافته است که عمده مشکلات از بهره‌برداری غیر صنعتی و ابتدایی از معادن شهرستان نطنز حاصل می شود.

بیجندی سوء مدیریت در گذشته را دلیل ایجاد تنش و چالش و کمک در تقویت بحران دانست و افزود: از این رو برای حل ریشه‌ای معضل گرد و غبار ضروری است که با همکاری مسئولان استان‌های همجوار این مشکل را برطرف سازیم.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی دشت کاشان نیز اضافه کرد: با تداوم این شرایط دشت کاشان به صورت کامل تخریب خواهد شد.