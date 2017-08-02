شب شعر رضوی در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم سه‌شنبه‌شب در این نشست ادبی بیان داشت: شعر واقعی آن است که اندیشه تاثیرگذاری در آن باشد، اندیشه در شرح شعر ولایی شیعه همیشه استمرار داشته و ذهن تشنه شیعیان را سیراب کرده است.

حمیدرضا اکبری اضافه کرد: اندیشه‌ای که درونی نشده و صرفا به خاطر مناسبت داخل شعر شود خاصیت خود را از دست می دهد. اندیشه باید در شعرهای مربوط به امام رضا( ع) تجلی یابد و سیره و روش امام رضا( ع) باید در شعر رضوی ذکر شود.

وی بیان کرد: سخن و شعر به فضائل و مناقب ائمه (ع) همواره مورد توجه شعرا و نویسندگان بوده است و به گونه‌ای بیانگر اعتقاد و احترام به این بزرگواران و حریم ولایت و امامت است و از سوی پیامبر (ص) و ائمه (ع) مهر جواز یافته است.

اکبری افزود: از این سخنان «سیمای امام رضا (ع) در اشعار شعرای شیعی معاصرش» دعبل، ابونواس، ابراهیم بن عباس صولی درصدد است که درون مایه اشعار این شاعران عرب را در این خصوص مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

وی گفت: از آنجایی که شاعران دوستدار و پیرو اهل بیت (ع) که خود را نسبت به بیان حقایق و نشر فضائل این خاندان پاک موظف می دانستند، در ایفای رسالت، نهایت توان خود را به کار بستند و با معرفی نقش پیشوایی و طلایه دارانه آن حضرت در میان امت، بیان مظلومیت و ستمی که بر او رفته بود، بهترین استفاده ها را از هنر شعر برده اند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم اظهار داشت: سیره امام هشتم(ع) بهترین سیره برای بیان ادبیات معاصر است.

در پایان تعدادی از شاعران حاضر در جلسه به شعر خوانی پرداختند.