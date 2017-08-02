رفع یک ساعته نقص فنی پرواز دبی/نصب تهویه پرتابل در هواپیما

کوروش فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات به وجود آمده در خصوص پرواز ۶۵۸ ایران‌ایر از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد دوبی اظهار داشت: هواپیمای A۳۲۰، ساعت ۸ صبح از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد دوبی پرواز کرد که در ساعت ۸:۴۰، به دلیل نقص فنی در موتور هواپیما، مجدد به فرودگاه بازگشت.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: برای نشست این هواپیما، سطح پروازی(باند فرودگاه امام) توسط آتش نشانی، ایمن سازی شد که در نتیجه هواپیما به سلامت می نشیند. پس از آن، نقص فنی به اداره مربوطه به ایران‌ایر اعلام می شود و متخصصان فنی تعمیر هواپیما در این شرکت، از ساعت ۸:۴۰ تا ۹:۴۰ نقص فنی را برطرف کردند. در حال حاضر، این هواپیما در ابتدای باند منتظر صدور فرمان تیک آف است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل گرمای مسافران که در داخل هواپیما مانده بودند، ادامه داد: در تمام طول مدتی که مسافران از هواپیما خارج نشدند، دستگاه ایر کاندیشن پرتابل در بیرون از هواپیما نزدیک دماغه ایرباس مستقر شده و عملیات برق و تهویه هوای داخل هواپیما را انجام می داد.

فتاحی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات بین‌المللی، پیاده شدن مسافران در چنین شرایطی زیر ۲ ساعت امکانپذیر نیست؛ چراکه باید تمام چک‌های امنیتی مجدداً انجام شود که معطلی و مشکلات انجام این روش برای مسافران بیشتر از ماندن در داخل هواپیما است.

سرپرست شرکت فرودگاهی امام خمینی(ره)، بر همکاری فرودگاه امام خمینی(ره) و ایران ایر در خصوص رفع این مشکل تأکید کرد.