فردیس میزبان خادمان رضوی شد/استقبال از کاروان زیرسایه خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علیاکبر ایمانی در مراسم استقبال از خادمین رضوی که صبح چهارشنبه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به خادمین رضوی، اظهار کرد: خادمان رضوی در دهه کرامت به ۷۰۰ شهر کشور سفر میکنند و پیام عطوفت و کرامت را تبلیغ میکنند.
امامجمعه فردیس بابیان اینکه استقبال از خادمان امام رضا (ع) از تشیع دین است، عنوان کرد: خادمان رضوی با حضور خود در شهرستان فردیس باعث ایجاد فضایی معنوی میشوند.
وی با اعلام اینکه ارزشهای دینی و اسلامی در باور انسان حرف اول را میزند، افزود: اهلبیت (ع) همیشه برای برافراشته ماندن پرچم دین تلاش میکردند و هیچگاه راضی نبودند که پرچمهای دین پایین کشیده شود.
امامجمعه فردیس گسترش فرهنگ و احکام دین را درگرو ولایت مداری دانست و گفت: برای گسترش فرهنگ و احکام دین باید باقدرت پیشرفت و این فرهنگ را نهادینه کرد.
وی با اشاره به اینکه امام رضا(ع) فرمودند سرسختترین دشمن نفس انسان است، خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ که نفس سرکوب شود در سطح شهر و کشور نهادینه شود و همه بیاموزند که با نفس خود مقابله کنند.
امامجمعه فردیس بابیان اینکه زندگی ائمه اطهار را باید الگوی زندگی خود قرار دهیم، تأکید کرد: با الگوسازی این عزیزان برای خود در مسیر درست حرکت میکنیم.
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