  1. استانها
  2. البرز
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

همزمان با دهه کرامت؛

فردیس میزبان خادمان رضوی شد/استقبال از کاروان زیرسایه خورشید

فردیس میزبان خادمان رضوی شد/استقبال از کاروان زیرسایه خورشید

فردیس - حال و هوای فردیس با ورود کاروان خادمان بارگاه امام رضا(ع) به همراه پرچم متبرک با بوی خوش رضوی عطرآگین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در مراسم استقبال از خادمین رضوی که صبح چهارشنبه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به خادمین رضوی، اظهار کرد: خادمان رضوی در دهه کرامت به ۷۰۰ شهر کشور سفر می‌کنند و پیام عطوفت و کرامت را تبلیغ می‌کنند.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه استقبال از خادمان امام رضا (ع) از تشیع دین است، عنوان کرد: خادمان رضوی با حضور خود در شهرستان فردیس باعث ایجاد فضایی معنوی می‌شوند.

وی با اعلام اینکه ارزش‌های دینی و اسلامی در باور انسان حرف اول را می‌زند، افزود: اهل‌بیت (ع) همیشه برای برافراشته ماندن پرچم دین تلاش می‌کردند و هیچ‌گاه راضی نبودند که پرچم‌های دین پایین کشیده شود.

امام‌جمعه فردیس گسترش فرهنگ و احکام دین را درگرو ولایت مداری دانست و گفت: برای گسترش فرهنگ و احکام دین باید باقدرت پیشرفت و این فرهنگ را نهادینه کرد.

وی با اشاره به اینکه امام رضا(ع) فرمودند سرسخت‌ترین دشمن نفس انسان است، خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ که نفس سرکوب شود در سطح شهر و کشور نهادینه شود و همه بیاموزند که با نفس خود مقابله کنند.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه زندگی ائمه اطهار را باید الگوی زندگی خود قرار دهیم، تأکید کرد: با الگوسازی این عزیزان برای خود در مسیر درست حرکت می‌کنیم.

کد مطلب 4048110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها