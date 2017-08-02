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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی در جمعه/ فرداشب آخرین مهلت کارت

برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی در جمعه/ فرداشب آخرین مهلت کارت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته است، این آزمون در بعدازظهر جمعه ۱۳ مرداد برگزار می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت شرکت در آزمون‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ برای داوطلبان ۲۰ کد رشته امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است، از سه‌شنبه ۱۰ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶ فرصت دارند کارت خود را پرینت بگیرند.

وی افزود: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ برای ۲۰ کد رشته امتحانی که پذیرش آنها براساس آزمون است در بعد از ظهر جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ در ۷۴ شهرستان و ۸۳ حوزه‌ امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: از میان ۸۱ هزار و ۸۷۲ داوطلب ثبت نام کننده در ۲۰ کدرشته امتحانی با آزمون، تاکنون تعداد ۳۲ هزار و ۴۷۲ داوطلب معادل ۳۹.۶۶ درصد کارت خود را دریافت کرده اند. توصیه می شود که سایر داوطلبان سریع تر نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

وی افزود: فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵ آغاز شده و درهای ورود به حوزه های امتحانی راس ساعت ۱۴.۳۰ بسته خواهد شد. 

توکلی خاطرنشان کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در دهه آخر شهریورماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4048117

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