راه نجات فارس از بحران بیکاری حرکت به سمت صنعتی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی جهرم که با همراهی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شد، در جمع خبرنگاران به آمار بیکاری در استان فارس اشاره کرد و اظهارداشت: در زمانی که استان‌های دیگر به سمت صنعتی شدن گام برداشتند فارس از این مقوله غافل بود و بیشتر توان فارس بر کشاورزی تمرکز داشت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی به لحاظ شرایط حاکم جاذبه‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری دارد، گفت: راه توسعه کشور و نجات فارس از بیکاری توجه به صنعت و حرکت به سوی ساختاری صنعتی است.

وی منطقه ویژه اقتصادی جهرم را آماده جذب سرمایه‌گذار دانست و افزود: زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی جهرم آماده شده و امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه فراهم است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با دعوت از سرمایه‌گذاران به‌منظور سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم بیان کرد: جهرم به‌سبب داشتن منطقه ویژه اقتصادی و نزدیکی به آب‌های خلیج فارس فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران بوده و از فعالیت آنها در جهرم حمایت می‌شود.

رضایی با اشاره به اینکه توسعه صعنت در منطقه به معنای حذف کشاورزی نیست، تاکید کرد: کشاورزی باید با رویکرد علمی و توجه به منابع آب موجود مکانیزه شده و گونه‌هایی کم مصرف کشت شود.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، کشاورزی سنتی در فارس مقرون به صرفه نیست و باید در کنار کشاورزی صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گیرد.