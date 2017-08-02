هفتمین آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد ادهمی مقدم گفت: هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد در چهار واحد پزشکی تهران، تبریز، مشهد و نجف آباد برگزار می شود.

وی افزود: آزمون صلاحیت های بالینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد عنوان کرد: واحد پزشکی تهران محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحدهای پزشکی تهران و قم، واحد نجف آباد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحدهای یزد، قشم، کازرون و نجف آباد، واحد مشهد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحد مشهد، شاهرود و تنکابن و واحد تبریز محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط تبریز است.