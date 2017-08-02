۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

در ۴ واحد پزشکی؛

هفتمین آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد برگزار می شود

مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد از برگزاری هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی این دانشگاه در ۱۹ مرداد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد ادهمی مقدم گفت: هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد در چهار واحد پزشکی تهران، تبریز، مشهد و نجف آباد برگزار می شود.

وی افزود: آزمون صلاحیت های بالینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد عنوان کرد: واحد پزشکی تهران محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحدهای پزشکی تهران و قم، واحد نجف آباد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحدهای یزد، قشم، کازرون و نجف آباد، واحد مشهد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط واحد مشهد، شاهرود و تنکابن و واحد تبریز محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد شرایط تبریز است.

