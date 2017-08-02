پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و معاون اداره کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه با آغاز مرحله علمی مسابقات آزمایشگاهی کشور با حضور در محل برگزاری آزمون از روند برگزاری مسابقات بازدید کردند.

سالار قاسمی در جریان این بازدید از آزمون علمی مسابقات آزمایشگاهی کشور اظهار داشت: فعالیت های آزمایشگاهی یکی از ارکان آموزش محسوب می شود و این فعالیت ها زمینه رشد دانش و مهارت دانش آموزان را فراهم می سازد.

وی افزود: این نوع فعالیت ها در تثبیت یادگیری و افزایش ماندگاری مفاهیم آموخته شده و نیز کسب مهارت نقش بسزایی دارد که این مهارت ها در زندگی روزمره نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و زمینه های خلاقیت دانش آموزان را فراهم می سازد.

قاسمی تصریح کرد: پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در رشته آزمایشگاه علوم ویژه پایه دهم و آزمایشگاه شیمی، فیزیک و زیست شناسی ویژه پایه سوم متوسطه علوم تجربی و ریاضی فیزیک با حضور ۳۸۴ دانش آموز از سراسر استان های کشور برگزار می گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: در این دوره از مسابقات ۹۶ دانش آموز پایه دهم متوسطه و نیز در پایه سوم متوسطه ۹۶ دانش آموز در آزمایشگاه شیمی، ۹۶ دانش آموز در آزمایشگاه فیزیک و ۹۶ دانش آموز در آزمایشگاه زیست شناسی به رقابت می پردازند.

در این بازدید دودانگه معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند و از نزدیک روند برگزاری مسابقات را بازدید نمود، همچنین سعید پاینبرد معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تیم بازدید کننده را همراهی می کرد.

این مسابقات به صورت تیمی برگزار می گردد و هر تیم متشکل از سه نفر می باشند، استان قزوین نیز با سه تیم متشکل از یک تیم دانش آموزان پایه دهم متوسطه و سه تیم دانش آموزان پایه سوم متوسطه در رشته فیزیک، شیمی و زیست شناسی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

همچنین مسابقات در دو مرحله آزمون علمی و عملی در روز ۱۱ مرداد ماه برگزار می شود که آزمون علمی در نوبت صبح و آزمون عملی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مکان ها پژهشسرای دانش آموزی جابر بن حیان، دبیرستان شهید بابایی و دبیرستان فرزانگان قزوین برگزار می شود.

آیین اختتامیه مسابقات نیز در ۱۲ مرداد ماه از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.

بازدید از اماکن و آثار تاریخی شهر قزوین از دیگر برنامه های جانبی در طول برگزاری مسابقات خواهد بود.