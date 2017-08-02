۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

معاون وزیر صنعت و معدن خبر داد

بهره برداری از فاز اول منطقه ویژه اقتصادی جهرم تا پایان امسال

جهرم-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فاز اول منطقه ویژه اقتصادی جهرم تا پایان امسال آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی جهرم در جمع خبرنگاران با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی در جهرم گفت: این پروژه با حمایت های دولت و نماینده جهرم در کمتر از یک سال اجرایی شده است.

 معظی با بیان اینکه فاز اول منطقه ویژه اقتصادی جهرم تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید اظهار کرد: فاز اول این منطقه در زمینی به مساحت نزدیک به ۷۰ هکتار تا پایان امسال در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه این سازمان آماده مشارکت با بخش خصوصی است گفت: سازمان گسترش در کشور سه منطقه ویژه اقتصادی جهرم، کرج و گرمسار دارد که هر سه منطقه فعال هستند.

به گزارش مهر، منطقه‌ ویژه‌ی اقتصادی جهرم در زمینی به مساحت نزدیک به  ۳۴۰ هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال آماده ‌سازی بوده و پروژه های در دست اجرا برای فراهم ‌آوردن بسترهای مناسب ایجاد صنایع در آن ایجاد سایت انبارها و احداث انبارهای سرپوشیده، ایجاد منطقه‌ استراحتگاهی (پارکینگ ماشین ‌آلات سبک و سنگین، مسجد، رستوران و …)، احداث ساختمان‌ های آتش ‌نشانی، اورژانس، محیط زیست، ادارای و گمرکی و احداث پد هلی‌ کوپتر است.

