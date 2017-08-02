ثبت نام از زائران بار اولی حرم رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه، حمید عسکری سواد جانی با بیان این که در راستای اجرای امینانه نیات واقفین، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با همکاری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» اقدام به ثبت نام از زائران بار اولی نموده است گفت: بهره مندان این طرح کسانی هستند که تاکنون به زیارت حرم علی بن موسی الرضا(ع) مشرف نشده واز استطاعت مالی لازم برخوردار نیستند.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف به نشانی www.mfso.ir در این طرح ثبت نام نموده تا در قرعه کشی اعزام به حرم رضوی که عواید آن از طریق مشارکت خیرین واقف تامین می شود، شرکت نمایند.

گفتنی است طرح اعزام زائران حرم رضوی از محل عواید نیات موقوفات مرتبط با زیارت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) ونذور وکمک های خیرین تامین می شود .

عسکری ضمن دعوت از همه علاقه مندان برای مشارکت در این طرح خداپسندانه افزود:مردم ولایتمدار می توانند با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان و یا مبلغی کمتر وبیشتر (البته مبلغ مورد نظر را با اعداد_انگلیسی وارد نمایند) وبا_گرفتن_کد #۲۵*۷۳۳* در تلفن همراه خویش در این طرح معنوی خداپسندانه مشارکت نمایند.

وی بیان کرد: در سال گذشته با بهره گیری از عواید ۱۱۳ موقوفه دارای در امد مرتبط با این طرح ،تعداد ۱۰۲۵ نفر زائر بار اولی از سراسر کشور به مشهد مقدس اعزام شدند.