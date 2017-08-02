به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در آخرین نشست خبری خود با بیان اینکه شورای چهارم با وجود آنکه از گرایش‌های متفاوت سیاسی بود، عملکرد تخصصی داشت، گفت: با وجود آنکه تنش‌ها و مشکلاتی داشتیم، همه مشکلات را با دوستی به سرانجام رساندیم.

چمران ادامه داد: در این نشست قصد دارم بیشتر شورای چهارم را مورد بررسی قرار دهم؛ همان‌طور که می‌دانید این شورا اولین باری بود که با ۳۱ عضو تشکیل می‌شد.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، با وجود تفکرات مختلف در شورای چهارم این نهاد سعی کرد آن‌گونه رفتار کند که تفکرات سیاسی بر مسائل شهری غلبه نکند.

چمران اضافه کرد: شاهد بودیم که دوستانی از یک گروه طرحی ارائه می‌دادند و دوستان دیگر از جناح مقابل آن را تائید می‌کردند و اعضا مسائل مدیریت شهری را اولویت قرار می‌دادند؛ این موضوع یکی از ویژگی‌های مهم شورای شهر چهارم بود.

وی تصریح کرد: تا روز گذشته ۳۶۵ جلسه داشتیم و شاید چهار یا پنج جلسه دیگر را داشته باشیم. ۵۲۵ مصوبه عمومی در شورای شهر تهران داشتیم که ۱۱ عدد از آن دوفوریتی بوده و ۷۰ لایحه و طرح یک فوریتی داشتیم و بقیه به صورت عادی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ۸۸۳ نامگذاری در دوره چهارم انجام شده است.

در ادامه جلسه چمران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ایمنی ساختمانی که در پشت ویرانه های پلاسکو قرار دارد گفت: این موضوع نیاز به بررسی های تخصصی دارد و باید نظام مهندسی ایمن و پایداری ساختمان را بررسی کند.

وی ادامه داد: صاحب ملک باید با یک مشاور ایستایی سازه را کنترل کرده و اگر ایستایی داشته باشد ساختمان بازگشایی شود وگرنه در خصوص آن تصمیم جدی گرفته شود.

چمران همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ساختار اداری شهرداری، شورا و شورای عالی استانها افزود: موضوع ساختار انسانی شهرداری، شورا و شورای عالی استانها مصوبه دارد و در دوره گذشته شورای عالی استانها ۱۶۰ جایگاه رسمی اداری خالی داشت البته این جایگاه ها بدون احتساب فعالیت هایی است که برون سپاری می شوند. بنابراین ما در دوره سوم نیروی انسانی کم هم داشتیم.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: زمانی که از شورای شهر به ۳۱ نفر افزایش یافت نیاز به نیروی انسانی زیاد شد زیرا هر عضو یک رئیس دفتر، یک راننده و دو مشاور می تواند همراه خود بیاورد، بنابراین تعداد زیادی به شورا اضافه شد. قصد داشتیم ساختار نیروی انسانی را اصلاح کنیم که ناگهان از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو کاهش یافت بنابراین دست نگه داشتیم.

چمران تصریح کرد: مشخص نیست که چرا تعداد نیروی انسانی به ۲۱ عضو کاهش پیدا کرده و معیار آن چیست؟ پیشنهاد ما ۲۳ عضو بود با این تحلیل که تهران ۲۲ منطقه دارد و هر عضو نظارت یک منطقه را بر عهده بگیرد و یک نفر نیز رئیس شورا باشد که اینگونه نشد و اعضاء به ۲۱ عضو کاهش پیدا کرد.

وی اظهار داشت: برای تهران ۳۱ عضو نیز کافی نیست اما متأسفانه شنیده ایم که عده ای قصد دارند که تعداد اعضا را به تعداد دور اول بازگردانند.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در شورا و شورای عالی استانها نیروی انسانی بیش از مصوبه وجود ندارد زیرا معتقدیم که هرچه نیرو کمتر و منسجم تر باشد کار بهتر انجام می شود و در ساختمان های گله گشاد که آدم های زیادی تردد می شود کار انجام نمی شود.

شورای چهارم شهر تهران دست کم ۱۵ روز دیگر ادامه دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال زمان اتمام شورای چهارم گفت: روز گذشته اعلام کردم که شورا به پایان رسیده اما هنوز مصوبه مجلس روند قانونی خود را طی نکرده، بنابراین شورای چهارم ادامه دارد.

چمران تأکید کرد: براساس قانون پس از ابلاغ دولت، ۱۵ روز فرصت است که در روزنامه رسمی آگهی داده شود بنابراین اواخر مرداد ماه، شورای پنجم می تواند آغاز به کار کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از شهردار کردن فرد استاندار گمنامی که بعدها رئیس دولت شد پشیمانید اظهار داشت: نباید گذشته را با وضعیت حال افراد مقایسه کرد. آن زمان ما برای انتخاب شهردار، جلسات زیادی برگزار کردیم بلافاصله بعد از مثبت شدن نتایج انتخابات، حتی ایام عید نیز به تعطیلات نرفتیم و از میان جمع زیادی به دنبال انتخاب شهردار بودیم. در این انتخابات به دیدگاه های سیاسی کاری نداشتیم حتی جدیدا آقای ترکان و نوریان به مراحل نهایی رسیده اند و سرانجام با دقت، فرد نهایی را انتخاب کردیم و این انتخاب به گونه ای بود که مقام معظم رهبری در دیداری که با ایشان داشتیم اعلام کردند که رایحه خوش خدمت به مشام می رسد. مردم بعد از آن درگیری ها در آرامش بودند اما اینکه حال امروز افراد را برای گذشته مقایسه کنیم درست نیست.

وی در خصوص اینکه آیا مصوبات جلسات آینده شورا قانونی است، تصریح کرد: تا زمانی که قانون رسماً ا علام نشود تمامی مصوبات قانونی خواهد بود.

چمران در پاسخ به پرسشی در خصوص منتخبان شورای پنجم گفت: با ترکیب خوبی که شورای پنجم از متخصصان دارد می تواند شورای موفقی باشد ما نیز برای آنها آرزوی موفقیت داریم زیرا موفقیت آنها موفقیت شهر ماست و اگر درخواستی وجود داشته باشد تمام تجربیات خود را در اختیار آنها خواهم گذاشت.

وی با بیان اینکه امیدوارم بهترین گزینه به عنوان شهردار آینده انتخاب شود افزود: انتخاب شهرداتر بعداز قالیباف مشکل است وامیدواریم شهردار بعدی، شهر را خوب اداره کند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که بعد از شورا به کجا خواهد رفت؟ گفت: کار فرهنگی دانشگاهی ام را دنبال می کنم.

چمران در ادامه در پاسخ به پرسش بسیاری از خبرنگاران در خصوص ادامه فعالیت اصولگرایان برای بازگشت به مدیریت شهری اظهار داشت: طی سه دوره­ای که در شوراها بودم هرگز کلمه اصولگرایی را استفاده نکردم و امروز که استفاده کردم در صحن رسمی شورا نیست. اصولا شورا را سیاسی نمی بینیم زیرا شهر نیاز به موضع تخصصی دارد. یک بیمار وقتی مریض می شود و نزد پزشک می­رود ودر خصوص دیدگاه های سیاسی پزشک تحقیقی نمی کند. به نظر من مسائل سیاسی نباید در اداره شهر بروز داشته باشند و باید آنچه برای مردم ضروری است را دنبال کنیم.

وی در خصوص انتقاد بعضی از اعضاء به سرانجام تذکرهایی که در صحن مطرح شده خاطرنشان کرد: در شورای چهارم ۳۲۳ تذکر داشته ایم که تمام تذکرات را که به صورت مکتوب رسیده پیگیری کردیم و هر وقت که این تذکرات، پاسخش به تأخیر می افتاد باز هم دنبال می کردیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهرانم در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون ها ی شورا گفت :در شورای چهارم برای اولین بار کمیسیون شهر سازی و معماری و کمیسیون نظارت و حقوقی شکل گرفت و عملکرد موفقی هم داشتند. به گونه ای که امروز شاهد تحولی در سیما و منظر شهر هستیم . ایجاد سامانه تنقیحی نیز نتیجه کارکمیسیون نظارت و حقوقی شورا بود که این امر نیز از اقدامات ارزشمند شورای چهارم بوده است.

وی افزود : تدوین آیین نامه برای تاور گرین ها و جرثقیل ها که در سال گذشته در چند مورد حادثه آفرین شدند یکی دیگر از اثقدامات شورای پنجم بوده که از سوی کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است و امیدواریم در مدت باقی مانده مصوب شود .

چمران در ادامه یاد آور شد : ما تا آنجا که توانستیم در راه خدمت به مردم تلاش کردیم هر چند که می دانیم در برابر خوبی های شهروندان این تلاش ها کافی نیست . با این حال باید گفت در تهران برنامه ها و پروژه های خوبی شکل گرفته که می تواند در راه خدمت گزاری به شهروندان مفید باشد از جمله باغ کتاب .

چمران اضافه کرد : در این شرایط باید این نکته را هم گوشزد کنم که کاهش صدور پروانه و نیز حذف ۲ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ، ششم از جمله مشکلات جدی شهر تهران است که امیدواریم این مهم از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد .

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلاتی که امروز در طراحی ساختمان های منطقه ۲۱ و ۲۲ وجود دارد گفت : بسیاری از ساختمان های بزرگ این مناطق مربوط به ۸ سال پیش می شوند و در آن زمان بحثی در رابطه با نما نبود . در حال حاضر دو سال می شود که این مباحث مطرح شده و امیدواریم اتفاقات خوبی در منظر شهری و نماهای ساختمان ها بیافتد .

وی افزود : البته این را هم باید در نظر داشت که نمای ساختمان مبتنی بر فرمول نیست بلکه تابعی از نظر و تفکرات است و همین امر کار را مشکل می کند . نمای ساختمان باید مبتنی بر اقلیم و فرهنگ شهر باشد نه تقلیدی از معماری نئوکلاسیک یا معماری اروپایی .

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که از چه کار کرده ای پشیمان هستید و یا از چه کار نکرده ای ، گفت : تلاش ما این بود که سعی کردم در شورا خط و خطوط سیاسی را تا حدودی دنبال نکنم به طوری که حتی یک بار هم نام اصول گرایی و اصلاح طلبی را در شورا نبردم.

وی ادامه داد : تخفیف در پرداخت نقدی پروانه ها ،حذف بهره از پرداخت های اقساطی به شهرداری و نیز اجرای طرح تفصیلی از مهمترین اقدامات موفق مدیریت شهری بوده است .

وی افزود: تذکرات کتبی شده و جواب آنها نیز به اعضا ابلاغ شده است اما هیچ یک از تذکرات به جز یک مورد به سوال نرسیده که آن یک مورد نیز در زمان ریاست آقای مسجدجامعی اتفاق افتاد.

چمران افزود: تثبیت مدیریت یکی از ارکان موفقیت شورای شهر بوده است همانگونه که در شهر های بزرگی مانند اصفهان و تبریز این امر صورت گرفت.بنابراین با تغییر مکرر شهردار نمی توان به موفقیت رسید.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اینکه گفته می شود تهران شهری سوخته است گفت: عبارت شهر سوخته یک جوک است.

وی بیان داشت: تهران تحول چشمگیری در این چند سال به خود دیده است البته تحولات خوبی هم در شهر های دیگر رخ داده و من این را از برکات شورا می دانم.امروز هر گوشه تهران یک پروژه و برنامه در حال اجرا است.

چمران اظهار داشت:ما باید شورای کل مدیریت های شهر باشیم نه تنها شورای شهرداری ولی قانون بر ما حدود تعیین کرده که شورای شهرداری باشیم.گرچه در قانون اساسی می گوید که سایر نهادها باید مکلف به اجرای تصمیمات شورا باشد.

وی افزود: همیشه می گفتیم شهردار عضو ۳۲ یا ۱۶ شورا باشد و تعامل با شورا داشته باشد و این تعامل بود.

وی یاد آور شد: شهرداری بیش از ۱۰۰ شرکت و سازمان داشت ما در شورای سوم اینها را به ۲۰ عدد رساندیم و یکی از افتخارات ما است.بسیاری از این شرکت ها حیات خلوت عده ای بودند.

چمران در تشریح وجود شفافیت مالی در شهرداری تهران، گفت: اگر حدود ۱۵ سال قبل در گاو صندوق شهرداران هر منطقه را باز می‌کردید با دسته‌ای از چک‌ها مواجه می‌شدید که معلوم نبود چه زمانی وصول می‌شود. امروز همه این موارد حل و فصل شده و با سیستماتیک شدن گرفتن طلب‌ها شاهد سامان یافتن موارد مالی هستیم. امروز می‌توانیم درآمدهای نقدی و غیرنقدی را به موقع پیگیری کنیم و نسبت به وصول آنها اقدام کنیم. با تحقق این مهم هم مردم توانستند روال موجود را بشناسند و هم ساخت و ساز رونق پیدا کند. امروز ساختمان‌سازی در شهر تهران تنها بر اساس طرح جامع و تفصیلی امکان‌پذیر است و یک افتخار محسوب می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: شهرسازی و معماری یک علم است و باید در کنار هم قرار بگیرند. قطعا زمانی که اقتصاد و ترافیک شهری به همراه شهرسازی و معماری در کنار یکدیگر به عنوان یک علم قرار بگیرند نتیجه مطلوب حاصل می‌شود و این امر در طرح جامع محقق شده است. نخستین دغدغه ما هنگام ورود به شورا، نبود طرح جامع و تفصیلی بود. باید برای تدوین آن همت می‌گذاشتیم و با کمک خداوند نهایتا پس از دو سال توانستیم آن را تدوین کنیم. امروز نیازمند نظارت بر اجرای طرح جامع و تفصیلی و اصلاح سالیانه آن هستیم.

وی در خصوص میزان بدهی‌های شهرداری تهران، گفت: بدهی‌های شهرداری تهران تا ۳۱ مردادماه سال گذشته ۱۹ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم توسط معاون مالی شهرداری تهران رسما در شورا اعلام شده است. بی‌تردید بدهی‌های شهرداری تهران هر روز تغییر می‌کند و میزان آن را می‌توان به صورت حدودی اعلام کرد. ارقام دیگری که برای میزان بدهی شهرداری تهران اعلام می‌شود مورد قبول شهرداری و من نیست چرا که بدهی که سررسید آن دو سال دیگر است را نمی‌توان امروز مورد محاسبه قرار داد.

چمران افزود: بدهی به بانک‌ها مرتب به دلیل واریز اقساط در حال تغییر است اما میزان بدهی به بانک‌ها، مردم و پیمانکاران مشخص شده است. مهم‌ترین بخش این بدهی‌ها مربوط به پیمانکاران است که باید صورت وضعیت‌ها را ارائه دهند و پس از بحث و بررسی مبلغ نهایی مشخص شود. متاسفانه گاهی در رقم نهایی اختلاف ایجاد می‌شود اما همیشه اصرار ما این بوده که بدهی‌ها به ویژه بدهی پیمانکاران به موقع پرداخت شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بخش عمده بدهی شهرداری تهران مربوط به مترو است که علت آن نیز عدم پرداخت سهم دولت برای توسعه خطوط مترو بوده است. قطعا توسعه مترو به صرف و صلاح شهر بوده لذا در این زمینه وام گرفته شده تا مترو ساخته شود و یا اتوبوس خریداری کنیم. البته بخشی از وام‌ها نیز برای سایر پروژه‌ها همانند شهر آفتاب مورد استفاده قرار گرفته است.

چمران در خصوص درخواست بازشماری ۱۰ درصد از آرای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، گفت: به هیچ عنوان به نتیجه بازشماری آرا نمی‌اندیشم و فکری هم برای قرار گرفتن در شورای پنجم ندارم. تنها صحبت این است که عده‌ای به این نتیجه ظنین هستند و نباید این باور ایجاد و در مرحله بعد تصویب شود در حالیکه رییس هیات مرکزی نظارت درخواست بازشماری را کرده باید این کار انجام می‌شد لذا من تصور می‌کنم مجلس شورای اسلامی در این خصوص کوتاه می‌آید، نباید باور مردم خدشه‌دار شود. تمام تلاش‌مان نیز برای صحت و سالم بودن انتخاب است.