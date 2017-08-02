مشارکت ۹۰ مسجد در برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در تویسرکان

حجتالاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم جشن میلاد ثامنالحجج علی ابن موسی الرضا(ع) در شهرستان تویسرکان همزمان با سراسر کشور با همکاری ۹۰ مسجد شهری و روستایی این شهرستان با شکوه خاصی برگزار میشود.
وی با اشاره به وجود ۱۷۰ مسجد در این شهرستان، افزود: در مراسم جشن میلاد ثامنالحجج علی ابن موسی الرضا(ع) علاوه بر ۹۰ مسجد ۵۰ هیئت مذهبی، نیز اقدام به برگزاری مراسم میلاد با سعادت امام رضا (ع) میکنند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان اضافه کرد: در تمام مساجد برنامههای متنوعی از قبیل سخنرانی، مولودیخوانی، اهدای جوایز، مسابقه فرهنگی و پذیرایی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برکات حضور مرقد مطهر امام هشتم در ایران گفت: مردم ایران افتخار بزرگ میزبانی امام هشتم و مرقد پاک آن امام همام نصیب شان شده است.
وی افزود: مردم مومن و خداجوی ایران عشق و ارادت خاصی به فرزند رسول الله (ص) دارند و خاندان پیامبر گرامی اسلام را یکی از مهمترین عوامل وحدت و برکت در ایران اسلامی می دانند.
حجتالاسلام کاروند با اشاره به فضائل و شخصیت امام رضا(ع) گفت: ملت ما از وجود و برکات هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت برخوردار است و ولایت پذیری مردم باعث موفقیت آنان در عرصه های مختلف شده است.
