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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

معاون سوادآموزی استان ایلام خبر داد:

راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان ایلام

راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان ایلام

ایلام-معاون سوادآموزی استان ایلام از راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان ایلام خبر داد.

فارس شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمارهای سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی در استان ایلام ۹۴.۵ درصد بود که جمعیت ۳۷۰ هزار نفری ۱۰ تا ۴۹ سال استان را شامل می شود.

وی از  از آغاز طرح امکان سنجی برای راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان خبر داد و گفت: بیشترین نرخ بی سوادی در استان مربوط به، هلیلان و دهلران است.

شریفی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای جذب سوادآموزان در قالب ساختارهای سوادآموزی، انتقال و تحکیم، گفت: بیش از شش هزار نفر بی سواد در سامانه  سوادآموزی استان ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ این تعداد بی سواد در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ هستند.

کد مطلب 4048220

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