کشف ۲۴۰ کیلوگرم تریاک در ورامین/یک دستگاه خودرو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردار عبدالرضا ناظری گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر جابجایی مقادیری مواد مخدر توسط سوداگران مرگ با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از استانهای جنوب شرقی کشور به شرق استان تهران ماموران پلیس مواد مخدر استان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود :ماموران با تشکیل اکیپ های ویژه با هماهنگی مقام قضایی در محورهای مواصلاتی استان مستقر و با مشاهده پژو آن را در ورودی شهرستان ورامین متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: در بازرسی خودرو از زیر صندلی مقدار ۲۴۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد .

ناظری در پایان گفت: در این رابطه به نفر دستگیر جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.