کشف ۵۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در البرز

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به اثرات منفی کالای قاچاق و قاچاق کالا در اقتصاد جامعه، پلیس در مبارزه با این پدیده شوم و ریشه کردن آن عزم بسیار جدی دارد تا منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی با شتاب بیشتری تحقق یابد.
وی افزود: در همین راستا پلیس البرز با برنامهریزیهای عملیاتی دقیق و کار شبانهروزی به توفیقات قابلتوجهی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دست پیداکرده است.
سردار کامرانی صالح بیان کرد: تاپیان تیرماه ۵۹۰ هزار لیتر فرآوردههای نفتی در استان کشف که این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹۳ درصد رشد داشته است.
این مقام انتظامی با اشاره به دیگر کالاهای کشفشده در چهار ماه اول امسال گفت: طی این مدت ۲۵۰ هزار عدد داروی قاچاق، دو میلیون نخ سیگار، ۲۷۸ هزار عدد انواع لوازم بهداشتی و ۴۹ تن برنج قاچاق کشفشده است.
وی ابراز کرد: میزان دارو، سیگار و لوازمآرایشی کشفشده به نسبت مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد ۴۱، ۵ و ۱۴۱ درصدی مواجه بوده است.
به گفته سردار کامرانی صالح در این مدت ۱۴ هزار دستگاه لوازم صوتی و تصویری کشفشده است.
فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: ارزش ریالی کالاهای کشفشده از سوی کارشناسان طی این مدت ۵۱۲میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال برآورد شده است. در این رابطه ۱۷۴ نفر دستگیر و ۷۶ خودرو نیز توقیفشده است.
