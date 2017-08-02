انتقاد ازبالابودن نرخ زاد وولد مهاجرین افغانستانی/افزایش مهاجرتها

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی با موضوع «نقش اتباع بیگانه در بروز وقوع جرایم بخش امنیت عمومی در مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های ناکارآمد» در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

فاطمه اشرفی، مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور در این نشست با انتقاد از مغفول ماندن موضوع مهاجران گفت: جمعیت مهاجرین اعم از قانونی و غیرقانونی افغان کماکان زیاد است همچنین مهاجرانی از پاکستان و دیگر کشورها هم در کشور ما حضور دارند البته ما نگاهمان این نیست که فقط تهدید ها را ببینیم.

وی افزود: استان مازندران جزو استانهایی ممنوعه برای حضور مهاجران افغان است اما با این وجود باز حضور مهاجران را مشاهده می کنیم و استانهای شرقی دارای بیشترین مهاجران هستند.در استان تهران به نسبت وضعیت بهتر است و مهاجران اغلب قانونی هستند.

این محقق تصریح کرد: نکته نگران کننده این است که به نظر می رسد که استراتژی برای افزایش جمعیت وجود نداشته و بیشتر سیاست های جمعیتی که طی چند ساله در کشور اجرا شده است اثر بیشتری بر روی افزایش جمعیت اتباع افغان داشته است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت مهاجران در حاشیه شهر ها بیشتر بوده است، گفت: شاید یکی از دلایل ان عدم حضور کم پلیس است همچنین بنگاه های املاک در این مناطق به صورت غیر قانونی منازل مسکونی را به مهاجران اجاره می دهند.

وی با انتقاد از بالا بودن نرخ زاد و داد مهاجرین افغان در کشور، گفت: متاسفانه شاهد روند رو به رشد مهاجرت های قانونی به ایران هستیم با این حال آمار و تحلیل تجمیعی در خصوص وضعیت اجتماعی مهاجرین در ایران نداریم.

اشرفی با بیان اینکه اغلب مهاجرین در حاشیه شهرها هستند گفت: این افراد و مناطق کمتر زیر نظارت پلیس و برخی نهادها هستند.

وی افزود: ما امروز شاهد نسل سوم و چهارم مهاجرین افغانی هستیم و همین مسئله افزایش مطالبات اجتماعی را داشته است که این مسئله ممکن است مطالبات سیاسی را در آینده به دنبال داشته باشد.