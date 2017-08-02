نادر شفیع خدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشاندهنده تداوم شرجی و گرما طی امروز و روزهای آینده در سطح استان است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه، خلیج فارس نیز آرام پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: همانند روزهای گذشته در بخشهایی از شرق و جنوب شرق استان، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های جوی و رعد و برق طی ساعاتی از روز دور از انتظار نیست.
شفیعخدایی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در بعد از ظهر در نواحی مرتفع شرقی و جنوب شرقی استان افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های جوی پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: طی این مدت جهت باد متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان مد اول ساعت چهار و ۵۲ دقیقه، جزر اول دریا ساعت ۱۳ و هشت دقیقه، مد دوم ساعت ۱۸ و ۵۶ دقیقه و جزر دوم دریا در ساعت ۲۲ و ۱۴ دقیقه خواهد بود.
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