ساخت ۱۷ مدرسه توسط بنیاد برکت در استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان، مهدی حاجتی اظهار کرد: به همت بنیاد برکت امام خمینی(ره) ۱۷ مدرسه در شهرستان های مختلف استان گیلان ساخته و تحویل داده شده است.
وی آستارا، ماسال، املش، اطاقور، صومعه سرا، لنگرود، شفت، رضوانشهر و چابکسر را از شهرهای نام برد که مدارس در آنها واقع شده است، افزود: برای ساخت این واحدهای آموزشی شش میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه هدف بنیاد برکت ساخت مدرسه در مناطق محروم است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶، عملیات اجرایی ساخت سه مدرسه در تالش و یک مدرسه در رضوانشهر آغاز شده که برای ساخت آن سه میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فلسفه وجودی بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروهها و واحدهای کسب و کار مستعد فعالیت و فاقد دانش و مهارت لازم در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشوراست، تصریح کرد: این موضوع در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
حاجتی ادامه داد: مدرسهسازی یکی از ماندگارترین فعالیتهای بنیاد برکت است که در راستای منویات مقام معظم رهبری در ساخت یکهزار مدرسه در روستاها و مناطق محروم کشور انجام میشود.
گفتنی است از ابتدای فعالیت بنیاد برکت تاکنون، ۸۰۰ مدرسه با چهار هزار و ۴۰۰ کلاس درس به بهرهبرداری رسیده و یک هزار و ۵۰۰ روستای محروم کشور زیر پوشش مدارس برکت قرار گرفتهاند.
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