افزایش ۴هزار مگاواتی پیک مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ پیک مصرف برق در روز گذشته (سه شنبه) با کاهش ۱۵۰۰ مگاواتی نسبت به روز قبل از آن، به ۵۳ هزار و ۶۰ مگاوات رسید. بر اساس این گزارش، پیک مصرف برق در مدت مشابه سال گذشته ۴۹ هزار مگاوات بوده که با این حساب می توان گفت، پیک مصرف برق ۴ هزار مگاوات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

این میزان افزایش به تنهایی، بیش از کل مصرف کشور آذربایجان است. همچنین در روز یکشنبه ۸ مردادماه جاری، پیک مصرف برق با ثبت بالاترین میزان مصرف در تاریخ صنعت برق کشور، به ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش داشت.

بر این اساس در روز ۸ مردادماه کشور حدود ۲.۱ برابر ارمنستان و آذربایجان، تنها رشد مصرف برق را تجربه کرد، به عبارت دیگر، ما در این روز تقریباً به اندازه ۲۷ میلیون نفر (با احتساب مجموع جمعیت ارمنستان و آذربایجان)، اضافه بر جمعیت کنونی کشورمان برق مصرف کردیم؛ قابل تأمل اینکه در این روز مصرف برق صنایع نیز افزایش چندانی نداشته و به همین خاطر می‌توان گفت، عمده مصرف در بخش غیر مولد کشور بوده است.

به گواه تحلیل کارشناسان صتعت برق، چنین رشدی بیش از آنکه حرکت دهنده کشور به سمت رشد و توسعه باشد باعث می شود تا صنایع تقریباً رشد یافته‌ای چون صنعت برق که در طول سالیان متمادی نیز شکل گرفته و به بلوغ رسیده اند، دچار مشکلات عدیده‌ای بشوند.بنابراین تنها راهکار اساسی برای مواجه با چنین امری به نظر می‌رسد مدیریت مصرف برق در این روزهای گرم تابستانی باشد، روزهایی که به مراتب برای هموطنان جنوب کشور گرمتر خواهد بود و بالطبع نیاز به خدمات برق بسیار و واجب تر.