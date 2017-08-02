کنترل لجام گسیختگی در زیبایی دندان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر شهنی زاده روز چهارشنبه در نشست خبری همایش اخلاق و زیبایی در دندانپزشکی که قرار است از ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار شود، گفت: بیش از ۲۵ هزار دندانپزشک عمومی در کشور داریم که می بایست توانایی آنها را برای انجام درمان های موفق در دندانپزشکی بالا ببریم.

وی با تاکید بر اینکه نمی بایست بین درمانی که دندانپزشک عمومی و متخصص انجام می دهد تفاوت وجود داشته باشد، تصریح کرد: در این زمینه می بایست به درمان موفق برای کار دندانپزشکان عمومی و متخصص دست یابیم و هیچ تفاوتی بین نتیجه کار این دو گروه دندانپزشک وجود نداشته باشد.

شهنی زاده با تاکید بر اینکه تمدید پروانه مطب دندانپزشکی با به دست آوردن ۱۲۵ امتیاز آموزشی در مدت ۵ سال فراهم می شود، اظهار داشت: مجموعه آموزشی برای هر دندانپزشک در ۵ یا ۶ سال صورت می گیرد، به طوری که این آموزش ها می بایست بر اساس آموزش های روز دنیا باشد.

وی هدف از برگزاری همایش زیبایی و اخلاق در دندانپزشکی را ایجاد یک روش اصولی با تکیه بر روش اخلاقی عنوان کرد و گفت: موج درخواست زیبایی در دندانپزشکی امروز در تمام کشور دیده می شود.

شهنی زاده در ارتباط با آمار شکایت از دندانپزشکان تاکید کرد و گفت: آمار مربوط به شکایت از گروه پزشکی در دنیا امری طبیعی است و بیمه ها به همین منظور حضور دارند که حمایت های لازم را انجام دهند.

وی با اعلام اینکه درصد بالایی از شکایت ها ناشی از تحریک ها و تبلیغات است، افزود: چالش ما با سازمان نظام پزشکی در مورد نحوه تشخیص قصور پزشکی است.

شهنی زاده با تاکید بر اینکه لجام گسیختگی در زیبایی دندانها می بایست کنترل شود، افزود: توصیه ما به همکاران دندانپزشک این است که کار زیبایی بلافاصله نباید شروع شود، زیرا می تواند زیبایی منجر به خسارت به بافت دندان و لثه ها شود.

در ادامه دکتر رامین آغنده دبیر علمی همایش اخلاق و زیبایی در دندانپزشکی با اظهار تاسف از اینکه در جامعه ما زیبایی بد تفسیر می شود، گفت: بسیاری از مشکلات زیبایی دندانها معلول است، نه علت که باید آموزش داده شود.

وی با اعلام اینکه آموزش هایی که به دندانپزشکان ارائه می شود صرفا علمی نیست، گفت: در این همایش ارائه سخنرانی ها بر مبنای اصول علمی صحیح همراه با اخلاق مداری است.

آغنده ادامه داد: زمانی ممکن است آموزش ها با مقاومت روبرو شود که احساس کنیم ضربه اقتصادی به دندانپزشک وارد می کند، اما با کار کردن صحیح و بازخورد مثبت از بیماران این آموزش ها برای هر دو طرف یعنی بیمار و دندانپزشک به مثابه بازی برد-برد خواهد بود.

همچنین دکتر لیلا صدقی عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با عنوان این مطلب که کار زیبایی همیشه منفی نیست، اظهار داشت: در زمان مراجعه برای کار زیبایی ما با پوسیدگی هایی در دندان مواجه می شویم که در نهایت منجر به درمان آنها می شود

وی با اعلام اینکه متاسفانه فرهنگ مراجعه به دندانپزشک در کشور ما جا نیفتاده است، افزود: آنچه مسلم است مشکلات دندانی و پوسیدگی ها فقط با معاینه و عکس های رادیوگرافی مشخص می شود.