لوله و اتصالات نانویی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، لوله و اتصالات فاضلاب ساختمانی UPVC سخت است.

پلی ونیل کلراید سخت (UPVC) از جمله پلیمرهایی است که دارای مقاومت به ضربه و استحکام بالا اما وزن کمی دارد و لوله‌ها و اتصالات از این جنس مقاومت بالایی در محیط‌های خورنده دارند.

پرکننده‌های با ابعاد نانومتری به علت سطح ویژه بالا، خواص بی‌نظیری به این پلیمرها می‌دهند. استفاده از نانوذرات با ترکیبی خاص در پلیمر UPVC باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی این نانو کامپوزیت می‌شود.

این محصول، اتصال زانویی ۹۰ درجه نانوکامپوزیتی حاوی این نانوذرات است که افزودن آن‌ها باعث بهبود نتایج آزمون‌های اثرات حرارت‌دهی، مقاومت به ضربه و دمای نرمی ویکات محصول در مقایسه با نمونه پلیمری شده است.

این محصول که در یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده و در بازار موجود است و تاییدیه نانو مقیاس را دریافت کرده است.