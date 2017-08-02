والیبالیست قزوینی در اردوی برون مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرندی لیبرو ملی پوش قزوینی، به همراه تیم ملی برای شرکت در اردوی آماده سازی راهی ترکیه شد.

ملی‌پوشان در مدت چهار روز حضور در استانبول علاوه بر پیگیری تمرینات دو مسابقه تدارکاتی و دوستانه با تیم‌ های ترکیه و بلغارستان برگزار خواهند کرد.

مرحله نهایی مسابقات والیبال انتخابی مردان جهان در گروه A قاره آسیا به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و در شهر اردبیل از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه با حضور تیم‌های ایران، چین، کره‌جنوبی، قطر و قزاقستان برگزار می‌شود که دو تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی سال ۲۰۱۸ را به دست می‌آورند.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۱۸ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می‌شود.

دو والیبالیست استان به همراه تیم ملی امید پنجم آسیا شدند

در پایان رقابتهای والیبال قهرمانی بزرگسالان آسیا، تیم ملی امید که در ترکیب خود از فردین قلعه قوند و سهند الله وردیان دو والیبالیست تاکستانی بهره می برد با برتری برابر چین عنوان پنجم را کسب کرد.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به میزبانی اندونزی برگزار شد.

درخشش ورزشکاران استان در نخستین جشنواه ورزش های بیلیاردی قهرمانی کشور

در پایان این رقابت ها و در بخش بانوان، طلای اسنوکر تیمی به ورزشکاران استان رسید و در بخش انفرادی هم، پریسا درویشوند سوم شد و ملیکا نجفی نوجوان استان در جایگاه پنجم قرار گرفت.

نخستین جشنواره ورزش های بیلیاردی با شرکت ٣٥٠ ورزشکار دردو بخش مردان و زنان به میزبانی ارومیه برگزار شد.

تیم طلایه داران بوئین زهرا قهرمان مسابقات فوتسال جوانان استان شد

در پایان این رقابتها و در بازی فینال، طلایه داران بوئین زهرا میزبان مسابقات توانست با نتیجه ۶ بر ۲ از سد مروارید محمدیه گذشت و قهرمان شد.

طلایه داران بوئین زهرا ضمن کسب عنوان قهرمانی استان به رقابت های فوتسال جوانان کشور راه یافت.

این رقابت ها به میزبانی بوئین زهرا برگزار شد.

بانوی تاکستانی قهرمان امیدهای کشور شد

در پایان نخستین مرحله رقابت های دو و میدانی لیگ امید بانوان کشور، زهرا پاریاد در ماده پرش طول قهرمان کشور شد.

پاریاد در مسابقات قهرمانی جوانان کشور سال گذشته در این ماده نایب قهرمان شده بود.

این رقابت ها در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.