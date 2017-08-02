قطعی آب شرب گرمی رفع شد/آبرسانی سیار به روستاها

ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز گذشته آب شرب بخش عمده شهر گرمی قطع شده بود که به صورت شبانه‌روزی مشکل قطعی رفع شد.

وی دلیل قطعی آب شرب را پوسیدگی شبکه آبرسانی و ضرورت اصلاح و ترمیم شبکه به دلیل احتمال رانش عنوان کرد و گفت: در وضعیت فعلی مشکل قطعی آب شرب گرمی رفع شده است.

فرماندار گرمی تأکید کرد: بااین‌وجود در برخی روستاها به دلیل کمبود آب، آبرسانی سیار انجام می‌شود تا نیاز آبی جبران شود.

امامی به ضرورت تکمیل سه مجتمع آبرسانی موران، شهید بابازاده و تازه کند اشاره کرد و گفت: وزیر نیرو در سفر خود قول مساعد بهره‌برداری از این سه مجتمع در آینده نزدیک را طرح کرده است.

وی متذکر شد: با تکمیل این سه مجتمع مشکلات آب شرب شهرستان گرمی به صورت کامل رفع می‌شود.