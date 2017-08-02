  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

فرماندار گرمی به مهر خبر داد؛

قطعی آب شرب گرمی رفع شد/آبرسانی سیار به روستاها

قطعی آب شرب گرمی رفع شد/آبرسانی سیار به روستاها

گرمی-فرماندار گرمی گفت: مشکل قطعی آب شرب شهر گرمی رفع شده و مجدداً آبرسانی برقرار است.

ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز گذشته آب شرب بخش عمده شهر گرمی قطع شده بود که به صورت شبانه‌روزی مشکل قطعی رفع شد.

وی دلیل قطعی آب شرب را پوسیدگی شبکه آبرسانی و ضرورت اصلاح و ترمیم شبکه به دلیل احتمال رانش عنوان کرد و گفت: در وضعیت فعلی مشکل قطعی آب شرب گرمی رفع شده است.

فرماندار گرمی تأکید کرد: بااین‌وجود در برخی روستاها به دلیل کمبود آب، آبرسانی سیار انجام می‌شود تا نیاز آبی جبران شود.

امامی به ضرورت تکمیل سه مجتمع آبرسانی موران، شهید بابازاده و تازه کند اشاره کرد و گفت: وزیر نیرو در سفر خود قول مساعد بهره‌برداری از این سه مجتمع در آینده نزدیک را طرح کرده است.

وی متذکر شد: با تکمیل این سه مجتمع مشکلات آب شرب شهرستان گرمی به صورت کامل رفع می‌شود.

کد مطلب 4048361
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها