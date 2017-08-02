۶۹ کیلوگرم تریاک در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر جابجایی مقادیری موادمخدر توسط ۴ سوداگر مرگ با یک دستگاه پژو پارس از استان های جنوبی به استان های همجوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با موادمخدر استان و شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در محورهای مواصلاتی بروجرد مستقر شدند که سوداگران مرگ در مواجه با ایست بازرسی متواری شدند و پس ازتعقیب و گریز، در نهایت خودرو توسط نیروهای پلیس متوقف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد اظهار داشت: با دستگیری ۴ سوداگر مرگ، در بازرسی از از خودرو مذکور ۶۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.

سرهنگ دلیری اظهار داشت: چهار سوداگر مرگ با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.