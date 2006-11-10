لزوم ارتقای سطح بازدارندگی کشور از تهدیدات خارجی و اهتمام به حل معضلات داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست که با حضور دبیرکل واعضای شورای مرکزی و رابطین استان ها و اعضای سازمان های جوانان و دانشجویان حزب اراده ملت برگزار شد، رد صلاحیت های گسترده کاندیداها در استان ها و شهرستان ها مورد اعتراض قرار گرفت.

رابطین استان های حزب اراده ملت با ابراز نگرانی از روند رد صلاحیت نامزدهای خود در استان ها و شهرستان ها، بر لزوم عزم جدی برای حضور موثر در انتخابات آتی تاکید کردند.

در این نشست همچنین موضوع هماهنگی لازم میان دفتر مرکزی اراده ملت و رابطین استان ها و چگونگی ساماندهی ستادهای انتخاباتی حزب در سراسر کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این گزارش می افزاید؛ احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و عضو سابق شورای شهر تهران در سخنانی بر لزوم ارتقای سطح بازدارندگی کشور از تهدیدات خارجی و اهتمام جدی برای حل معضلات داخلی کشور تاکید کرد.

این فعال سیاسی در ادامه، اعتنا به حقوق و رای مردم و حل مشکلات آنها و کمک در جهت انتخاب افراد صادق، دلسوز و مردمی را از اهداف اصلی حزب متبوعش در انتخابات آتی عنوان کرد.

حکیمی پور، شعارمحوری حزب متبوعش درانتخابات آتی را اخلاق، رفاه وعدالت بیان کرد و تحقق این امر را در گرو همبستگی جریانات همسو و همدلی و همفکری جریان اصیل اصلاح طلبی ذکر کرد.

این گزارش حاکیست؛ در این نشست که سه ساعت به طول انجامید، حضار بر لزوم توجه به عقلانیت تشکیلاتی گروه های همسو و درک منطق موقعیت در راستای هماهنگی و وحدت تاکید کردند.

همچنین در این نشست مقررشد ستادهای تبلیغاتی حزب داراده ملت در استان تهران و دیگر استان های فعال در سطح کشور، در جهت حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش کرده و فعالیت های تبلیغاتی و تشکیلاتی خود را با سازماندهی و انسجام هر چه بیشتر و موثرتر نیروهای مردمی صادق و دلسوز انجام دهند.