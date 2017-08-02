۳۰۰ کیلوگرم کتیرا از مراتع شهرستان سمنان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان سمنان، مریم رحیمی درباره برداشت ۳۰۰ کیلوگرم کتیرا از سطح اراضی سمنان، بیان کرد: اجرای طرح بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی از تیرماه سالجاری در مراتع شهرستان آغاز شده است که با بکارگیری ۱۰ نفر نیروی کارگری پس از اخذ مجوزهای لازم توسط بهره بردار از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، پروژه برداشت شیره کتیرا از پایه های گیاه گون آغاز شد.

وی با یادآوری اینکه کتیرا ترشحات صمغی خشک شده حاصل از چندین گونه گیاه گون است، افزود: گونه‌های مولد کتیرای گون، گیاهان کوچکی با ارتفاع یک متر و بومی آسیای صغیر، ایران، سوریه و یونان هستند که نمونه های مرغوبی از آن در مراتع سمنان مشاهده و در حال بهره برداری است.

مسئول بهره برداری از محصولات فرعی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سمنان در ادامه با بیان اینکه شروع بهره برداری کتیرا معمولاً از اوایل فصل تابستان است و شصت روز (تا پایان شهریور ماه) ادامه دارد، تصریح کرد: بهره برداران ابتدا اطراف ساقه گون را خالی می‌کنند و سپس با تیغ‌های مخصوصی برش موازی با ساقه (موازی با آوندهای آبکش) ایجاد می‌کنند. شیره گون (کتیرا) پس از چند روز به مرور بر اثر برشی که به ساقه وارد شده به بیرون تراوش می‌کند و شیره در معرض نور آفتاب، آب خود را از دست می‌دهد و سفت می‌شود.

وی افزود: بهره برداران ۲۱ روز پس از برش به جمع آوری کتیرا می‌پردازند و این عمل را مجدداً تکرار می‌کنند همچنین این محصول به دو نوع مفتولی و خرمنی تقسیم می‌شود که عمده تولید کتیرای سمنان از نوع خرمنی است.

کتیرا ۱۰ تا ۱۵ درصد آب، سه تا چهار درصد مواد معدنی و سه درصد نشاسته دارد و طبیعتی گرم و تر دارد ضد سرفه و خلط آوربوده و در درمان روده و معده، عفونت و دندان درد مفید است و در درمان طب سنتی کاربرد دارد.