تقویت نهادهای فناور استان سمنان رونق تولید را به همراه می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان سمنان، حسن شکرالهی در آستانه فرارسیدن ۱۶ مرداد، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی بیان کرد: تقویت نهادهای فناور داخلی همانند جهاد دانشگاهی باعث تقویت خودباوری و شکوفایی استعدادهای داخلی می‌شود لیکن اگر قرار است اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود و وابستگی های خارجی کاهش یابد لازم است توجه بیشتری به نهادهای این چنینی به عمل آید.

وی افزود: زمانی توسعه و پیشرفت داخلی محقق خواهد شد که سرمایه های داخلی حفظ و زمینه های بهره مندی از ایده‌ها و توانمندیهای آنان فراهم گردد و در حقیقت جهاد دانشگاهی می تواند با بروز توانمندی ها توجه مسئولان امر را به سوی سرمایه های داخلی بیش از پیش معطوف کند.

رئیس شوراهای اسلامی استان سمنان، با بیان اینکه فرهنگ جهادی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی جهاد دانشگاهی است، ادامه داد: با بکارگیری این سرمایه ارزشمند و حفظ آن می تواند نقش بسیار تاثیر گذاری را در اشتغال جوانان ایفا کند، جهاددانشگاهی می تواند با تربیت جوانان متعهد و متخصص که هم دانش و مهارت لازم را دارند، روحیه و فرهنگ جهادی را نیز با آنان همراه نماید و باید مراقب بود که این سرمایه ارزشمند حفظ شود.

شکرالهی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی همان طور که از نامش پیداست از دو اداره مهم جهاد و دانشگاه در کنار یکدیگر شکل گرفته است و از شاخص های مهم آن نظم، خودباوری و دور بودن از حاشیه ها در کنار همراهی با علم روز می باشد و این توان را دارد نقش مکمل آموزش های دانشگاه‌ها را ایفا نماید.

وی خاطرنشان کرد: استان سمنان یکی از استان های سرآمد در حوزه دانشگاهی و توسعه آموزش عالی است و دانشگاه های مختلفی در این استان در رشته های مختلف فعال می باشند و جهاد دانشگاهی استان با قدمت چندین ساله خود همواره به عنوان یک نهاد کارآمد در تمامی شهرستانها حضور فعال داشته و تا کنون توانسته است با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه توانمندسازی نیروهای انسانی شاغل زمینه ساز بهره وری هر چه بیشتر منابع انسانی را فراهم آورد و هم چنین باعث گردیده که جوانان تحصیل کرده جویای کار، با فراگیری دوره های تخصصی و آموزشهای تکمیلی با شرایط بهتری وارد بازار کار گردند.

وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی ریشه در ارزش ها و فرهنگ ما دارد و ما مردمانی هستیم که همواره جویای علم بوده و روحیه ایثار و جهاد در درون ما قرار داشته است و جهاد دانشگاهی سمنان می تواند با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های خود و داشتن شناخت کافی از استان، زمینه توسعه ارزشمندی را برای پیشرفت استان در زمینه های مختلف فراهم نماید.