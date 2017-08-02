خوزستان شورای هماهنگی تبلیغات برتر در ۲۲ بهمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر پیش از ظهر امروز در نشست خبری با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: توحید زمانی تأثیرگذار است که با حب و ایمان به علی (ع) ممزوج، همراه و تلفیق شود.

وی افزود: ملت ایران باید آن طور که شایسته است نسبت به دهه کرامت برای مهمان خود سنگ تمام بگذارند که مایه خیر، برکت، رشد و ارتقای فرهنگ اسلامی در کشور شد.

سپهر با اشاره به فعالیت های شواری هماهنگی تبلیغات عنوان کرد: این شورا به دستور امام خمینی(ره) برای اینکه دستگاه های متعدد و متنوع حرکت های خودجوش را برای بزرگداشت مناسبت انقلاب اسلامی انجام می دهند در ۱۲ مرداد سال ۵۹ در کشور تأسیس شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا، در مجموعه خود ستادی نیز قائم مقام و نمایندگان دستگاه های دولتی از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، سپاه پاسداران، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسلامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارشاد، ارتش، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزارت ورزش حضور دارند.

سپهر گفت: وظایفی که برای این کهن ترین نهاد انقلاب اسلامی تعیین شد برگزاری مراسمات انقلاب اسلامی است که عمده آنها در ۱۲ فروردین برگزار می شود.۱۴ خرداد عاشورای انقلاب اسلامی، ۱۵ خرداد که برای همیشه به عنوان عزای عمومی (قتل عام فجیع مردم توسط شاهنشاه) اعلام شد، هفت تیر، هشت شهریور (روز تلخ قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی و شهادت رجایی و باهنر در آتش نفاق و لیبرالیسم)، ۱۷ شهریور ماه، هفته زن، ۱۳ آبان (انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی) و روز جهانی قدس نیز جزو مناسبت هایی هستند که این شورا برنامه های مختلفی را اجرا می کند.

خوزستان شورای برتر در ۲۲ بهمن

وی تصریح کرد: ۲۲ بهمن و دهه فجر اساس اصلی کار نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است؛ خوشبختانه در سال گذشته شورای استان در یوم الله ۲۲ بهمن به عنوان استان برتر کشوری شناخته شد. بیش از ۷۰۰ هزار نفر در یوم الله ۲۲ بهمن اهواز در سال گذشته حضور داشتند و این حضور عظیم و برنامه های متنوع باعث کسب رتبه برتر شدن این نهاد در خوزستان شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰۵ راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۷۵ نقطه استان برگزار شد، افزود: مردم خوزستان همچنین تجمعاتی را برای حمایت از شیخ نمر و زکزاکی داشتند.

سپهر ادامه داد: ساختار سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک مرکز اصلی در تهران دارد و در همه مراکز استان ها دفاتر استانی تشکیل شده است. در حال حاضر بیش از ۵۵ نقطه خوزستان نیز شورای هماهنگی رابطین و دفاتر فعال دارد.

لزوم اهتمام رسانه های استان به مناسبت های انقلابی

وی بیان کرد: انتظار دارم که مطبوعات و رسانه های خوزستان در خدمت مناسبت های انقلاب اسلامی از جمله دهه فجر، ۹ دی، ۱۳ آبان و ارتحال امام باشند و به عنوان حرکت انقلابی و رسالت دینی به این مناسبت ها اهتمام داشته باشند.