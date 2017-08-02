لزوم رفع ضعف های جدی در حوزه سلامت جنوب غرب خوزستان 

به گزارش خبرنگار مهر، ریاض فرحانی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرهای جنوب غرب خوزستان که در محل سرسرای فرمانداری آبادان برگزار شد، گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت به عنوان یکی از اصلی ترین و محوری ترین کارها اقدامات بسیار خوبی را به انجام رساند.

وی افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت آنجاست که یک بیمار نباید مشکلی به جز رنج بیماری نداشته باشد و لذا ارائه خدمات با کیفیت به مردم، جلب رضایت مندی عمومی و هزینه کرد کمتر مردم از جیبشان در اجرای طرح ارتقاء سلامت به عنوان اهداف اصلی این طرح دنبال می شود.

فرحانی اظهار کرد: توجه به بهداشت روانی مردم از جمله مباحث بهداشتی مورد توجه دولت است و تاکیدات رئیس جمهور در خصوص توجه ویژه به حوزه سلامت مسئولیت همه ما را در این روال سنگین تر می کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان تصریح کرد: انسان محور توسعه در تمامی حوزه ها است که اگر این انسان در جاهایی خلاء داشته باشد نشان از آن دارد که ما در اجرای وظایف و سیاستهایمان برای خدمات رسانی دچار ضعف های جدی هستیم که بایستی آنها را رفع کنیم.

فرحانی گفت: جلسات شورای سلامت در راستای اجرای طرح تحول سلامت برگزار می شود و لذا بایستی با بررسی کارشناسانه مشکلت و مسائل مربوطه به ارائه راهکارهای عملی رفع آنها بپردازیم و مراتب را از طریق مبادی اصلی دنبال و اجرایی کنیم.

وی افزود: به دلیل صنعتی بودن شهرهای جنوب غرب خوزستان به ویژه آبادان ما دچار آلودگی بیشتر هوا هستیم، لذا بایستی بحث «طرح اقلیم» را که این روزها در محافل مختلف در مورد آن گفتمان می شود را به عنوان یک دستورالعمل در دستور کار خود قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام وضعیت فوق العاده آب شادگان به آبفای استان و استانداری خوزستان، دعوت از مسئولان اداره کل آبفای خوزستان و سازمان آب و برق در جلسات شورای سلامت، قرار دادن موضوع دریافت استعلام از شبکه های بهداشت شهرها از سوی شهرداری پیش از انعقاد قرارداد برای تحویل کیوسک یا دکه به افراد و پیگیری موضوع راه اندازی و شروع فعالیت مجدد ایستگاه سنجش آلایندگی هوا از طریق سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت پالایش نفت آبادان از جمله مصوبات این جلسه بود.