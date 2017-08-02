علی یزدان پرست، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از عطاری ها داروهای متادون و دراگون توزیع می کنند که این داروها مخدر هستند و عطاری ها مجوز فروش و توزیع این داروها را ندارند.

وی اضافه کرد: بازرسان عطاری که دارای تخلف بود و به فروش و توزیع این داروها اقدام می کرد به صورت نامحسوس را تحت کنترل قرار دادند و صبح امروز در گشتی که به همراه بازرسان اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، اماکن و بازرسان شبکه بهداشت انجام شد، این واحد قلیان فروشی پلمب شد.

مسئول بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت دماوند سپس بر نظارت دقیق بر فعالیت اصناف در سطح شهرستان دماوند تاکید کرد و افزود: ما همواره حامی اصناف بوده و هستیم اما در عین حال اجازه فعالیت های غیر قانونی به اصناف نخواهیم داد.

وی با بیان این که بازرسی ها از اصناف دماوند ادامه خواهد داشت، گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند با کوچکترین تخلفاتی برخورد جدی خواهند کرد.