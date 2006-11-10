۱۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۲۸

همزمان با سومین المپیاد زبان فارسی ؛

دومین دوره جایزه ادبی فردوسی برگزار می شود

در پی برگزاری دوره های المپیاد زبان فارسی و استقبال دانشجویان زبان فارسی دانشگاه های فدراسیون روسیه و کشورهای همجوار ، سومین المپیاد زبان فارسی و دومین دوره جایزه ادبی فردوسی برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این المپیاد روزهای اول و دوم دسامبر سال 2006 - 10 و 11 آذر ماه 1385 - در انستیتوی آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو با همکاری رایزنی فرهنگی ، مرکز گسترش زبان فارسی ومرکز مطالعات وتحقیقات منطقه ای زبان وادبیات فارسی برگزار خواهد شد . 

المپیاد زبان فارسی در شش موضوع ( آئین نگارش و دستور زبان فارسی ، آزمون ترجمه ، آزمون انشاء ، آزمون گفتگو ، آزمون شنیداری و آزمون متن خوانی ) برگزار می شود .

همچنین جایزه ادبی فردوسی در سه بخش شامل : آزمون ادبی ، تجلیل از آثار برتر ادبیات فارسی درسال 2005 و معرفی فعالان برتر در زمینه ادبیات فارسی برگزار می شود ، برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی فردوسی علاوه بر اهدای تندیس فردوسی جوایز نقدی وغیرنقدی نیز دریافت می کنند ، این آزمون توسط استادان ایرانی و روسی داوری خواهد شد .

